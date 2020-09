Grande Fratello Vip: ecco gli inquilini della casa

Influencer, “figli di” e bombe sexy I magnifici 20 pronti per la Casa

Quotidiano Nazionale, pagina 27, di Barbara Berti.

Un personaggio fuori dagli schemi che sicuramente porterà all’interno della Casa non solo la sua spiccata cultura ma anche lo stravagante savoir faire che da sempre lo contraddistingue. È lo scrittore palermitano Fulvio Abbate, che ricopre spesso il ruolo di opinionista in varie trasmissioni televisive, dal Tg3 Linea Notte a Sky Tg24, passando per Forum, e che adesso farà il suo debutto come concorrente di un reality show partecipando al Grande Fratello Vip 5.

II programma è in partenza su Canale5 il prossimo 14 settembre e i 20 gieffini scelti dal conduttore Alfonso Signorini sono un mix esplosivo (così come è una bomba a orologeria la coppia di opinionisti composta da Pupo e Antonella Elia). I pungenti battibecchi a colpi citazioni umanistiche e cinematografiche dello scrittore, si alterneranno alle docce sexy della modella brasiliana Dayane Mello (già concorrente dell’Isola dei famosi 12) e a quelle ancora più bollenti di Francesca Pepe, Miss Europa 2016 che ha posato per la rivista Playboy e che nel 2017 ha avuto una breve relazione con Vittorio Sgarbi.

Nella Casa più spiata d’Italia c’è spazio anche per la musica grazie alla presenza di Fausto Leali che ha accetto l’invito “garbato” di Signorini «anche perché sono pagato, non certo per beneficenza. Quella la faccio già a iosa». Fede e religione saranno il pane quotidiano di Paolo Brosio, l’ex giornalista folgorato sulla via di Medjugorje, già concorrente dell’Isola dei famosi 2019.

(Nell’immagine il logo del Grande Fratello Vip)