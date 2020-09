Fedez è sempre più manager digitale

Fedez, futuro sempre più digitale

ItaliaOggi, pagina 18, di Claudio Plazzotta.

Proprio domenica sera Fedez, dopo tanto tempo, è tornato a esibirsi in pubblico all’Arena di Verona con Francesca Michielin cantando Magnifico. Ma, pur restando un artista legatissimo al mondo della musica, il futuro di Fedez va sempre più verso un ruolo da imprenditore dell’entertainment digitale.

La sua società operativa Zdf srl (controllata al 100% da Zedef srl, il cui controllo, a sua volta, è mascherato dietro la fiduciaria milanese Carini società fiduciaria sia), infatti, ha chiuso un esercizio 2019 a quota 7,08 milioni di ricavi, in forte crescita rispetto ai 4,08 milioni del 2018, con due milioni di euro di utili (889 mila nel 2018), 12 dipendenti e un patrimonio netto di 3,76 milioni di euro (1,79 mln nel 2018).

I business di Fedez

Il grosso del fatturato arriva dalla attività del team di influencer che Zdf rappresenta, avendo assorbito del tutto le attività di Newtopia, che Fedez aveva inizialmente fondato insieme con J-Ax. Dal dicembre 2019 gli studi di Newtopia, nell’immobile di via dei Barbarigo 3 a Milano, sono aperti anche a produttori, band, cantanti che vogliano usarli per la realizzazione dei loro lavori, mentre il 17 aprile del 2020 la Zdf ha trasferito buona parte delle sue attività di comunicazione digital e social alla neonata Doom Entertainment (Dream of ordinary madness entertainment srl), in un’operazione che, successivamente, ha visto la cessione del 51% di Doom per due milioni di euro alla Be Shaping the future (quotata al segmento Star, guidata da Stefano Achermann e con primo azionista al 20% la società di investimento Tamburi Investment Partners). Ora, quindi, Doom è controllata al 51% da Be e al 49% da Zdf. Be, fatturato di 152 milioni di euro nel 2019 con 6,5 milioni di utili, impiega 1.600 persone in nove nazioni ed è una delle principali società di consulenza nell’ambito digitale per il settore finanziario.

Il ramo di attività di Zdf confluito in Doom ha fatturato 6,5 milioni di euro nel 2019, con accordi che prevedono una collaborazione tra Zdf e Be di sette anni, con una serie di opzioni reciproche in base alle quali Be potrà comprare il 100% di Doom nel 2027.

(Nella foto Fedez)