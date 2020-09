Mediaset: domani presentazione dei palinsesti a reti unificate

Palinsesti Mediaset domani alle 21.30

Nell’anno del coronvirus Mediaset ha cancellato la tradizionale presentazione dei palinsesti autunnali alla stampa, solitamente organizzata a luglio alla presenza di Piersilvio Berlusconi e tutto il management di Cologno Monzese, ma ha deciso di recuperare con un filmato che andrà in onda domani, martedì 8 settembre, alle 21.30 in contemporanea su tutte le reti del Biscione.

Il video racconterà tutti i programmi e le novità della stagione in partenza.

Ecco le partenze

Oggi, lunedì 7 settembre, sono riniziati Mattino Cinque: in diretta dalle ore 8.45 su Canale5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Uomini e Donne: alle ore 14.45 su Canale5 Maria De Filippi taglia il traguardo della 25esima edizione della trasmissione e festeggia l’evento con uno studio nuovo di zecca. Pomeriggio Cinque: in diretta dalle ore 17.10 su Canale5 con Barbara d’Urso. Caduta Libera: alle ore 18.45 su Canale5 la nuova edizione condotta da Gerry Scotti.

Martedì 8 settembre: Fuori dal coro in prime-time su Rete4 il programma condotto da Mario Giordano. Giovedì 10 settembre: Chi vuol essere milionario? in prima serata su Canale5, il game show condotto da Gerry Scotti. Dritto e rovescio in prime-time su Rete4, l’approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Venerdì 11 settembre: Freedom in prima serata su Italia1 la nuova edizione del programma di Roberto Giacobbo. Quarto grado in prime-time su Rete4, al via la dodicesima stagione della trasmissione con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Sabato 12 settembre: Tù sì que vales, in prima serata su Canale5 la nuova edizione dello show con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Verissimo in day-time alle ore 16 su Canale5, si apre la nuova stagione della trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Domenica 13 settembre: Live – Non è la d’Urso in prime time su Canale5, appuntamento con il programma targato Videonews condotto da Barbara d’Urso. Domenica Live in day time alle 17.25 su Canale5 il contenitore condotto da Barbara d’Urso. Lunedì 14 settembre: Grande Fratello Vip, la quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale5. Forum, con Barbara Palombelli in diretta dalle ore 11 su Canale5. Lo Sportello di Forum, in diretta su Rete4 dalle ore 14. Stasera Italia in access prime-time su Rete4 in diretta con Barbara Palombelli. Mercoledì 16 settembre Temptation Island in prima serata su Canale5 il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. Domenica 20 settembre Pressing – Serie A in seconda serata su Italia1 con Giorgia Rossi. Lunedì 21 settembre Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco in seconda serata su Italia1 la nuova edizione del programma di approfondimento calcistico condotto da Piero Chiambretti.

