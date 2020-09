Ascolti tv 6 settembre digital e pay: vince Alpha Tauri, ma se Ferrari sbanda Sky non ci guadagna. Masterchef bene su Tv8

Ascolti F1 pay & free live: il Gp di Monza fa 8,9% su Sky e 14,1% su Tv8

Con il calcio a riposo sulla pay, ma attivo su Mediaset e su Rai con i match della Nations League, domenica 6 settembre gli sportivi hanno potuto indirizzarsi al pomeriggio su Superbike, Formula 1 e Tour de France (9,9% e 10,7%), ma anche sulla pallavolo femminile e su Svizzera-Germania di football in prima serata.

In tema automobilismo, alle 15.10 live su Sky la gara di Monza vinta a sorpresa da Pierre Gasly su Alpha Tauri, con le due Ferrari fuori uno dopo l’altra dalla competizione, ha ottenuto 1,130 milioni e l’8,9% di share su Sky e in diretta su Tv8 1,789 milioni di spettatori ed il 14,1%; la scorsa settimana il Gran Premio del Belgio aveva ottenuto 1,155 milioni di spettatori ed il 9,2% con l’emissione pay e in differita su Tv8 1,080 milioni di spettatori e l’8,1% di share. Ma l’anno scorso, senza Covid, e con la Ferrari vincente con Charles Leclerc, il Gran Premio d’Italia aveva avuto oltre 4,050 milioni di spettatori ed il 26,6% su Tv8 e 1,910 milioni ed il 12,5% su Sky.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8 con Masterchef su 20 e la Nations League

In prima serata su Tv8 Masterchef9 ha registrato 631mila spettatori e 3,84%. Su 20 Svizzera-Germania a 491mila e 2,5%. Su La5 Notting Hill a 462mila e 2,55%. Su Iris Il delitto perfetto 446mila spettatori e 2,3%.Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 384 mila e 1,91%. Su RaiMovie Via dalla pazza folla 354mila spettatori e 1,84%. Su Rai Premium Perduta nel Vermont a 347mila e 1,8%. Su Nove King Arthur a 286mila spettatori con 1,64%.Su Rai4 Non essere cattivo a 284mila e 1,5%. Su Cine34 I Pompieri 264mila spettatori e 1,4%. Su Top Crime Csi a 234mila e 1,13%.

In access su Tv8 4 Ristoranti a 695mila e 3.5% e sul Nove Little Big Italy 344mila e 1.7%.

Nel preserale su Tv8 la Superbike 428mila spettatori e 3,2%. Sul Nove Deal with It a 172mila spettatori e 1,1%..

Emanuele Bruno

(Nella foto il Gp di Monza ieri)