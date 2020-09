Ascolti tv 3 settembre digital e pay: Tv8 fa il botto col film rosa. Altre quattro sopra il 2%

Ascolti: in access Guess my age batte Deal with, Big Bang Theory, Criminal Minds e Cortesie per gli ospiti

Con il calcio in primo piano sulle gereneraliste e due partite on air in prima serata – La partita del cuore su Rai1, ma soprattutto la Nations League con Germania-Spagna su Italia1 – giovedì 3 settembre è stato caratterizzato dall’emergere di tante proposte rosa premiate da Auditel. Su Sky in evidenza il cinema: Strange but true in onda su SkyCinemaUno ha conseguito 150mila spettatori complessivi, on demand compreso. L’edizione delle 13.00 di SkyTg24 ha raccolto 120mila spettatori e lo 0,9% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Tv8 batte Iris

In prima serata su Tv8 il film Io prima di Te con Emilia Clark protagonista ha raggiunto quota 904mila spettatori con il 4,7%. Su Iris Un piedipiatti a Beverly Hills a 507mila e 2,51%.Su Nove Corpi da reato ha avuto 465mila spettatori e il 2,5%.Su 20 per Samson-La vera storia di Sansone 416mila spettatori con il 2,1% di share. Su Rai4 Summer of 84 a 403mila e il 2%. Su Rai Movie Le verità nascoste a 374mila spettatori e 1,9%.Su Rai Premium L’ultimo dei corleonesi a 351mila e 1,8%, su Real Time Vite al limite 339mila spettatori ed 1,7%. Su Cine34 L’allenatore nel pallone 288mila spettatori con l’1,44%. Su La5 Streetdance a 284mila spettatori e l’1,38%. Su TopCrime Law & Order 224mila spettatori con 1%,su La7d la serie tv Grey’s Anatomy ha registrato 149mila spettatori e 0,7%.

In access su Tv8 la nuova puntata di Guess My Age a 555mila spettatori con il 2,6%; su Nove Deal With It – Stai al Gioco 499mila spettatori con 2,3%. Sul 20 Big Bang Theory a 391mila spettatori e 1,8%. Su Rai4 Criminal Minds a 386mila e 1,8%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 359mila spettatori e 1,7%.

Nel preserale su Tv8 4 Ristoranti a 345mila spettatori e 2%. Su Nove Airport Security Europa a 153mila spettatori e 0,8%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 89mila spettatori con l’1,8%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 130mila spettatori con l’1%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri alla conduzione ha ottenuto 186mila spettatori con il 2,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Io prima di te)