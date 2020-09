Ascolti tv analisi 3 settembre: Rai1 e Canale5 fanno beneficenza, ma non a La7. Tv8 è da record, In Onda si dimezza dopo Raggi

La partita del cuore schiera un cumulo di vip dello spettacolo ed ex sportivi e vince la serata con l'11,1% di share, mentre la replica di Zelig si ferma al 10,8%. Terza la Nations League al 6,8%. Con un podio così moscio è festa per tutte le altre, Tv8 in primis, tranne che per La7.

Ascolti tv serata: con le ammiraglie appena sopra il 10%, vola Tv8. Che ora oltre che con il calcio, la Formula 1 e la MotoGp, le produzioni per SkyUno, fa prestazioni notevoli anche con i film…

Ha funzionato Virginia Raggi nella parte canonica del programma. Ma poi nel prolungamento è andato meno bene Francesco Boccia, ministro serio ma non entusiasmante in tv, come molti suoi colleghi del governo di Giuseppe Conte, del resto. Dopo In Onda, In Onda Focus ha perso metà del pubblico. E’ stato forse troppo elegante lo scontro successivo tra Crisanti e Sapelli? Era troppo ‘sofisticata’ l’analisi delle vicende americane, con Alain Friedman tacciato di essere filocinese?

Indubbiamente ieri il duo Telese/Parenzo, alla fine, ha fatto benino in access prime time, aiutando un po’ la sindaca cinquestelle, sia pure facendo finta di attaccarla in profondità, e arrivando così molto vicino a Veronica Gentili e Stasera Italia e battendo Tg2 Post.

Ma qualcosa evidentemente non è andato bene in una prima serata in cui tutte le reti ‘altre’ – con Rai1 e Canale 5 di poco sopra il 10% – hanno fatto un bottino decente tranne La7.

Verona è scesa in campo per l’industria musicale su Rai1 anche ieri sera, giovedì 3 settembre. Dopo i campioni della musica nazionale a cantare sul palco dell’Arena, on air al mercoledì, è stato il Bentegodi – ospitando il mini torneo de La partita del cuore – ad assumersi lo stesso compito benefico. Con esiti un po’ deludenti. Ma moscia è stata anche la proposta dell’altra ammiraglia.

E’ stato così all’insegna di una grande frammentazione ed equilibrio, alla fine, il confronto tra le generaliste in prima serata. Con una fuga verso le varie opzioni alternative ed un record del film di Tv8. Che oltre che con il calcio, la Formula 1 e la MotoGp, fa prestazioni notevoli, oramai, anche con un certo tipo di film.

I meter dicono che su Rai1 La partita del cuore-Edizione Speciale 2020, con Carlo Conti alla conduzione e tanti vip a correre dietro alla palla, ha vinto di misura ottenendo solo 1,969 milioni di spettatori e l’11,1%. Su Canale 5 la replica di Zelig, con Claudio Bisio e Vanessa Incontradaalla conduzione, si è attestata a 1,8 milioni di spettatori ed il 10,1%.

Le reti ancelle di Cologno e Viale Mazzini, scegliendo la prima il target maschile e e la seconda quello femminile, hanno nei fatti pareggiato.

Su Italia1 la partita di Uefa Nations League, Germania-Spagna, terminata con il pareggio uno a uno degli iberici al minuto 95, ha riscosso 1,443 milioni di spettatori con il 6,8%. Su Rai2 la prima del film tv Tutto per la mia famiglia, con Jennie Garth, ha conseguito 1,374 milioni di spettatori ed il 6,8%.

Pellicole rosa appaiate non troppo dietro, con il finale triste del titolo di Rete4 che ha battuto l’happy end della rete free di Sky. Come un uragano, con Richard Gere e Diane Lane che non coronano il loro sogno d’amore, ha raccolto 1,061 milioni di spettatori e 5,6% di share. Su Tv8 Io prima di Te con Emilia Clark protagonista ha raggiunto quota 904mila spettatori con il 4,7%.

In coda sono arrivate la terza rete e, come detto, molto staccata e perdente, La7.

Su Rai3 la serie poliziesca e familiare in prima tv Hudson&Rex, ha attratto 808mila spettatori con il 3,9%.

Su La7 la versione large di In Onda, In Onda Focus, con Luca Telese e David Parenzo ieri alle prese con, tra gli altri, Francesco Boccia, Giulio Sapelli e Andrea Crisanti, ma anche Alain Friedman e George Guido Lombardi, ha avuto solo 568 mila spettatori e il 3,8%.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 Techetechete a 3,990 milioni e 18,4% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,1 milioni di spettatori e 14,2%. Su Italia1Csi ha raccolto 1,024 milioni di spettatori con il 4,8%. Su Rai3 Vox Populi 1,046 milioni di spettatori con il 5,1%, Un Posto al Sole 1,470 milioni di spettatori con il 6,8%. Inoltre: su Rete4Stasera Italia News ha avuto 1,260 milioni e 5,9%; su La7 In Onda ha convinto 1,161 milioni di spettatori con il 5,3%. Su Rai2 TG2 Post 910mila spettatori con il 4,1%.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 2,2 milioni e 19,7% e 3,8 milioni e 25%. Su Canale 5 The Wall a 1,250 milioni di spettatori e 11,6% e 2,041 milioni e 14,2%. Su Rai3 TGR 2,494 milioni di spettatori con il 15,3%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina Estate 15,7%; C’è Tempo Per… al 14%. Su Canale5 Planet 8,3%. Su Rai3 Agorà Estate al 6,8% di share, Mi Manda Rai3 Estate 5,5%. Su La7 Omnibus 5,1% e 3,8%.

A mezzodì su Rai1 Don Matteo al 13,4% di share nel primo episodio e al 13,4% di share nel secondo episodio. Su Canale 5 Forum al 13,1%. Su Rai2 La Nave dei Sogni al 4,9%. Su Italia 1Sport Mediaset all’8,5%. Su Rai3 Tutta Salute A Gentile Richiesta al 6,4%, Quante Storie 5,7%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 2,6%, nella prima parte e 2,8% nella seconda parte. Su La7L’Aria che Tira Estate a 5% nella prima parte e 3,3% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 La Vita in Diretta Estate 8,4%, Il Paradiso delle Signore 10,3%. Poi La Vita in Diretta Estate 14,2%.

Su Canale5 Beautiful al 16,9%, Una Vita al 18,2% di share, Daydreamer – Le Ali del Sogno20,6%, Il Segreto al 15,9% di share. Su Rai2 Tour de France 9,5% e Italia-Slovenia U21 al 4,4% . Su Italia1 I Simpson 5,9% nel primo episodio e 6,1% nel secondo episodio. Su Rai3 Geo Magazine 8,3%. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum al 5,8%.

In seconda serata su Rai1 A spasso nel bosco al 5,6% di share. Su Canale 5 Questi sono i 40 10,7%. Su Rai2 Bull 6%. Su Rai 3 Linea Notte al 2,9%. Su Italia1 Pianeta Rosso al 3,9%. Su Rete 4 Sotto il segno del pericolo al 4,1% di share.

Tg1 a 4,8 milioni e 25,4%; Tg5 a 3,4 milioni e 17,7%; TgLa7 937mila e 4,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento topico di In Onda)