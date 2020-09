Ascolti tv 2 settembre digital e pay: Vince Rai4. Sfida tesa in access tra Papi, Corsi e la rimontante Dalla Zorza

Ascolti: in access pari tra i rientranti Guess my age, Deal with e Cortesie per gli ospiti al 2,3%. Poi Criminal Minds

Con il calcio che ha proposto il calendario ma è ancora fermo, se non per il mercato e gli sviluppi Covid, mercoledì 2 settembre su Sky si è fatto notare il cinema. Su SkyCinemaUno Genitori quasi perfetti ha avuto 193 mila spettatori compreso l’on demand. Alle 20.00 invece SkyTg24 ha riscosso 121mila spettatori.

Tra le free, in tante tra le ‘altre’ emittenti hanno superato il 2% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Real Time davanti a 20

In prima serata su Rai4 L’amore bugiardo a 484mila e il 2,63%. Su Nove la novità Avamposti ha riscosso ben 461mila spettatori ed il 2,2%. Su Tv8 Il codice Da Vinci 420mila spettatori e il 2,3%.Su 20 per Lanterna Verde 406mila spettatori con il 2% di share. Su Iris Non è mai troppo tardi a 405mila e 1,91%. Su La5 Tutta Colpa di Freud 369mila spettatori e l’1,85%. Su Real Time Matrimonio a prima vista Usa 313mila e 1,4%, su Rai Premium Last Cop a 273mila spettatori e 1,23%. Su Cine34 No Problem 221mila spettatori con l’1,1%. Su Rai Movie Carol a 218 mila e 1,1%. Su TopCrime Gone 159mila spettatori con 0,71%.

In access su Tv8 la seconda puntata di Guess My Age 514mila spettatori con il 2,3%; su Nove il ritorno di Deal With It – Stai al Gioco 511mila spettatori con 2,3%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 491mila spettatori e 2,3%. Su Rai4 Criminal Minds a 328mila e 1,5%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 104mila spettatori con l’1,9%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 117mila spettatori con lo 0,9%.

Al pomeriggio Su TV8 Hotel Cupido 328mila spettatori e il 3,5%. Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri 119mila spettatori con l’1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il cast di Cortesie per gli ospiti)