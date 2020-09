Media: nonostante il Covid torneranno a crescere

Covid, i media cresceranno ancora

ItaliaOggi, pagina 19, di Marco A. Capisani

Il settore dell’intrattenimento e della comunicazione subirà quest’anno una battuta d’arresto in tutto il mondo ma dal 2021 riprenderà a correre fino al 2024, quando muoverà un giro d’affari da 2.460 miliardi di dollari (ossia più di 2 miliardi di euro). Certo è che il 2020 segnerà il «calo più drastico dei ricavi globali del settore entertainment e media degli ultimi 21 anni», pari al -5,6% rispetto ai 2.139 mld di dollari del 2019 (pari a 1.800 mld di euro). Come termine di confronto nel 2009, ultimo anno di contrazione dell’economia globale, la spesa globale era diminuita di un più contenuto 3%. Però, secondo quanto emerge dalla 21esima edizione del rapporto globale PwC Global Entertainment e Media Outlook 2020-2024, il trend positivo del comparto riprenderà, vista la sua attrattività verso i consumatori (basti pensare al fenomeno dello streaming), e manterrà un tasso composto di crescita media di circa il 2,9%. L’Italia, in particolare, si colloca nelle previsioni poco sopra quelle complessive segnando nel quinquennio un +3%, sempre con una predominanza di servizi e prodotti appartenenti al mondo della realtà virtuale (+20,3%), degli ott su del 19% e infine di videogame e esporta (+11,6%).

Per intercettare la crescita, infatti, bisogna concentrarsi sui settori a maggior traino mondiale già a partire dal 2020, tra cui spiccano anche globalmente la realtà virtuale (+30,3%), i video streaming proposti dagli over-the-top (ott) su del 26,1% e ancora gli esports (o sport virtuali) a +8,4%. In gran parte a causa della quarantena, «nel 2020 il mondo dell’intrattenimento e dei media si è spostato maggiormente online, diventando più virtuale, più in streaming, più personale e più incentrato sull’ambiente domestico rispetto a quanto ci si aspettasse a inizio anno», sottolineano dal network internazionale di consulenza. Perciò anche questi segmenti, pur in pieno sviluppo, tenderanno a cambiare mano a mano che, per esempio, le regole anticontagio da coronavirus si affievoliranno.