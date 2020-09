Ascolti tv 1 settembre digital e pay: Barbieri e Montrucchio fanno faville. Battaglia in access: Papi su Corsi, poi Dalla Zorza

Su SkyUno la nuova stagione di 4 Hotel ha esordito all’1,25% con 507 mila spettatori complessivi. Tra le native digitali free in prima serata: su Real Time Primo Appuntamento 732mila spettatori ed il 3,42%. Su 20 per 2030 Fuga per il Futuro 558mila e 2,7% di share. Su Nove Apocalypto 510mila e 2,9%.

Ascolti: in access tra i rientranti, Guess my age batte Deal with it, Cortesie per gli ospiti e Criminal Minds

Con il calcio ancora fermo, martedì 1 settembre su Sky si è fatto notare l’intrattenimento. E’ andata forte, in particolare, una prima tv: su SkyUno la nuova stagione di 4 Hotel con Bruno Barbieri alla conduzione ha esordito all’1,25% con 507 mila spettatori compreso l’on demand (273mila spettatori di flusso). Inoltre l’edizione delle 20.00 di SkyTg24 ha avuto 120 mila spettatori.

Tra le free, in tante tra le ‘altre’ emittenti hanno superato il 2% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Real Time davanti a 20

In prima serata su Real Time la prima puntata della nuova stagione di Primo Appuntamento, con Flavio Montrucchio alla conduzione, ha riscosso ben 732 mila spettatori ed il 3,42%. Su 20 per 2030 Fuga per il Futuro 558mila spettatori con il 2,7% di share. Su Nove Apocalypto ha avuto 510mila spettatori e il 2,9%. Su Tv8 Bed & Breakfast 478mila spettatori e il 2,4%. Su Rai Premium Atelier Fontana – Le Sorelle della Moda a 460mila e 2,4%, su Iris L’ultima caccia a 399mila e 2%. Su Rai4 The Illusionist a 391mila e il 2%, su Rai Movie Il Patriota a 340mila spettatori e 1,9%.Su La5 The Twilight Saga a 316mila spettatori e l’1,62%. Su Cine34 Ti presento un amico 247mila spettatori con l’1,23%. Su Rai 5 1945 217mila spettatori e l’1%. Su TopCrime Claudius Zorn 150mila spettatori con 0,73%, su La7d la serie tv Drop Dead Diva ha registrato 142mila spettatori e 0,7%.

In access su Tv8 la seconda puntata di Guess My Age 584mila spettatori con il 2,7%; su Nove il ritorno di Deal With It – Stai al Gioco 538mila spettatori con 2,5%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 414mila spettatori e 2%. Su Rai4 Criminal Minds a 357mila e 1,7%.

Nel preserale su Tv8 4 Ristoranti a 348mila spettatori e 2%. Su Nove Airport Security Europa a 141mila spettatori e 0,8%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 102mila spettatori con l’1,9%. Su Nove Web of Lies 126mila spettatori e il 2,6%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 130mila spettatori con lo 0,9%.

Al pomeriggio Su Tv8 il film L’identità rubata 349mila spettatori e il 3,3% e Wedding countdown a 350mila spettatori e il 3,3%. Più tardi Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri alla conduzione ha ottenuto 181mila spettatori con il 2,1%.

In secvonda serata su Tv8 Matrimonio a prima vista a 214mila e 1,9% e 162mila e 2,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di 4 Hotel)