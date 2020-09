Ascolti tv analisi 1 settembre: Superquark e Cobra 11 chiudono bene. Flop In Onda, meglio Montrucchio

Tra l'ultima puntata di Piero Angela e il terzo capitolo di Windstorm vince il prodotto di servizio. Sul podio il telefilm tedesco di Rai2, che con un finale di stagione drammatico batte Lincoln Rhyme e Salemme. Perde sia in access che in prime time il talk dei 'pigri' e alterni Telese e Parenzo.

Ascolti tv, bilancio: Superquark sfiora 2,5 milioni e migliora la media di stagione; Angela solo una volta sotto due milioni e spesso vincente

Il poliziotto ‘turco’ della polizia stradale tedesca e il suo partner biondo hanno visto morire la loro ex capa, diventata questore e affrontato forze oscure. Con un finale di stagione scoppiettante Squadra Speciale Cobra 11, ha battuto chiaramente Lincoln Rhyme, che al debutto, sette giorni prima l’aveva sopravanzato. Piero Angela, invece, che ha concluso la stagione superando nettamente la soglia dei 2 milioni (è andato sotto questo livello solo una volta) e vincendo ancora una volta in prima serata, ha mostrato come anche questa estate il suo format collaudato abbia tenuto botta, usurandosi solo un poco. Male invece sono andati Luca Telese e David Parenzo, con un menù un po’ fragile, in una serata in cui il loro prolungamento, Focus, pure non aveva trasmissioni di genere come rivali. Ma andiamo per ordine.

È stato quindi un martedì di avvio settembre con una più marcata competizione televisiva e meno repliche on air.

In termini di riscontri dei meter in prime time c’è stata la parziale conferma di quanto avvenuto anche nelle serate precedenti. Con il prodotto ‘serio’ di Rai1 che ha battuto la proposta di Canale5. Sull’ammiraglia pubblica l’ultima puntata stagionale di Superquark, con Piero Angela alla conduzione, ha avuto quasi 2,5 milioni di spettatori e il 13,1% ed ha vinto facilmente la serata. Su Canale 5 il titolo family Windstorm3-Ritorno alle origini, ha conseguito 1,945 milioni di spettatori e il 10,8% di share.

Nella gara dei telefilm la seconda rete schierava come detto il finale di stagione drammatico e avvincente del suo titolo made in Germany e c’è stato il sorpasso.

Su Rai2 il doppio episodio di Squadra Speciale Cobra 11 ha totalizzato 1,3 milioni di spettatori e il 6,5%.

Su Italia 1 la novità Lincoln Rhyme ha riscosso 1,059 milioni di spettatori e 5,9%.

Questa invece la graduatoria dei film. Su Rete 4 la commedia Sms-Sotto mentite spoglie, con Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Luisa Ranieri e Lucrezia Lante Della Rovere, ha ottenuto 1,171 milioni di spettatori e il 6,9% correndo al ritmo del telefilm di Rai2. Su Rai Tre la prima tv di Un profilo per due, si è fermata a 974mila spettatori e il 4,8%.

Un solo talk ieri era attivo in prime time. Su La7 In Onda Focus, con Luca Telese e David Parenzo che hanno avuto tra gli ospiti Carlo Calenda, Matteo Bassetti, Giordano Riello, Maurizio De Giovanni, Gennaro Esposito e Francesca Mannocchi ha avuto solo 569mila spettatori e il 3,1% di share. Il programma de La7 è stato battuto anche dalla prima puntata stagionale di Primo Appuntamento, a 727mila e 3,4% su Real Time.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 Techetechete a 3,949 milioni e 18,1% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 2,938 milioni di spettatori e 13,5%. Su Italia1Csi ha raccolto 1,024 milioni di spettatori con il 4,8%. Su Rai3 Vox Populi 937mila spettatori con il 4,6%, Un Posto al Sole 1,423 milioni di spettatori con il 6,5%. Inoltre: su Rete4Stasera Italia News ha avuto 1,183 milioni e 5,7% nella prima parte e 1,338 milioni di spettatori e 6,1% nella seconda parte; su La7 In Onda ha continto 1,153 milioni di spettatori con il 5,3%. Su Rai2 TG2 Post 1,075 milioni di spettatori con il 4,9%.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 2,378 milioni e 21,1% e 3,850 milioni e 25,3%. Su Canale 5 The Wall a 1,368 milioni di spettatori e 13% e 2,139 milioni e 14,9%. Su Rai3 TGR a 2,4 milioni di spettatori con il 15%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina Estate 16%; C’è Tempo Per… al 14,9%. Su Canale5 Planet 8,1%. Su Rai3 Agorà Estate al 7,6% di share, Mi Manda Rai3 Estate 6,5%. Su La7 Omnibus 4,1% e 3,2%.

A mezzodì su Rai1 Don Matteo al 13% di share nel primo episodio e al 13,3% di share nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica di Forum al 14,4%. Su Rai2 La Nave dei Sogni al 4,8%. Su Italia 1Sport Mediaset all’8,9%. Su Rai3 Tutta Salute A Gentile Richiesta al 6,6%, Quante Storie 5,9%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 2,2%, nella prima partee 2% nella seconda parte,La Signora in Giallo 2 e 2,2%. Su La7 L’Aria che Tira Estate a 4,6% nella prima parte e 2,9% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 La Vita in Diretta Estate 9,7%, Il Paradiso delle Signore 10,3%. Poi La Vita in Diretta Estate 13,2%.

Su Canale5 Beautiful al 16,5%, Una Vita al 18,2% di share, Daydreamer – Le Ali del Sogno 20,6%, Il Segreto al 17,7% di share. Su Rai2 Tour de France 11,8%. Su Italia1 I Simpson 6,1% nel primo episodio e 7,1% nel secondo episodio. Su Rai3 Geo Magazine 7,3%. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum al 5,6%.

In seconda serata su Rai1 Drugs al 9% di share. Su Canale 5 Come ammazzare il capo e vivere felici 7,5%. Su Rai2 The Blacklist 3,4% nel primo episodio e 2,9% nel secondo episodio. Su Rai 3 Linea Notte al 2,9%. Su Italia1 Law & Order Unità speciale al 6,6% e al 7,8%. Su Rete 4 E adesso sesso al 4,5% di share.

Le news delle 20.00: Tg1 a 4,825 milioni e 25,6%; Tg5 a 3,453milioni e 17,9%; TgLa7 856mila e 4,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento topico di Cobra 11)