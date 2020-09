Giorgia Rossi: Vivo di calcio sin da bambina

Giorgia Rossi. “Il calcio non è solo da maschi”

Panorama, pagina 86, di Annalia Venezia

Com’è andata la stagione senza Pardo?

È stato diverso, all’inizio temevo di non farcela. Poi è filato tutto liscio.

Che cos’ha imparato da lui?

È unico, non è un commentatore puro. Impossibile provare a sostituirlo.

Il primo grazie a chi lo dice?

A mio padre e a mio nonno che mi hanno fatto amare il calcio. Sono figlia unica, mio padre sognava un maschio ma sono arrivata io. La prima partita allo stadio è stata Roma-Vincenza.

Quando si è accorta di essere una ragazza diversa dalle altre?

A 17 anni non uscivo il sabato sera perché il mattino dopo avevo la sveglia all’alba per andare allo stadio. E non era un sacrificio.

C’è un rimprovero che le è servito?

Avevo un’esclusiva con l’allenatore Marcello Lippi e gli feci domande relative solo all’ultima partita. Il direttore andò su tutte le furie, voleva che mettessi più umanità nelle interviste.

Calcio e donne: che qualità servono per resistere in un mondo così maschile?

La passione è il motore principale.

E la bellezza non aiuta?

Certo ma non dura per sempre, servono altre qualità per andare avanti. Solo la preparazione e la determinazione mi danno la forza di affrontare tutto, anche le critiche.

Da chi le accetta?

Da chi stimo.

C’è competizione con le sue colleghe?

Osservarsi è giusto, ma poi è necessario essere sicuri del proprio lavoro. Per un’Ilaria D’Amico che lascia il calcio, c’è una Giorgia Rossi che ambisce a un programma tutto suo. Ilaria mancherà al calcio. Io ho ancora molto da fare. Anche se la capisco, davanti a una sfida nuova non mi tirerei indietro neanch’io.

(Nella foto Giorgia Rossi)