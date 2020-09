Ascolti tv 31 agosto digital e pay: boom Gomorra su Tv8. Corsi però batte Papi

Sulla pay 1 va forte la prima tv in onda su SkyCinemaUno e SkyCinema Family. Tra le native digitali free in prima serata:su Tv8 Gomorra 711mila e 3,43%. Su Nove Dragonfly-Il segno della libellula a 526mila e 2,7%. Su Paramount Network The Company Men a 441mila e il 2,1%.

Ascolti: in access tra i rientranti Deal with it batte Guess my age e Cortesie per gli ospiti

Con il calcio che ritorna ad accendersi per il mercato sulla pay, dopo il superlavoro di giugno, luglio e agosto, lunedì 31 agosto su Sky si è fatto notare il cinema. E’ andata forte, in particolare, su SkyCinemaUno e SkyCinema Family, la prima tv di Jumanji-The Next Level, capace di conquistare complessivamente, on demand compreso, 423mila spettatori (217mila e 1% al netto dell’ascolto differito). Bene anche le news delle 20.00, con SkyTg24 a 135mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8 su Nove

In prima serata su Tv8 la serie tv Gomorra ha registrato 711mila spettatori e 3,43%. Su Nove Dragonfly-Il segno della libellula a 526mila spettatori con il 2,7%. Su Paramount Network The Company Men a 441mila spettatori e il 2,1%. Su Iris Greystoke – La Leggenda di Tarzan, il Signore delle Scimmie 385mila spettatori e l’1,9%. Su RaiMovie I Professionisti 380mila spettatori con l’1,8%. Su Cine34 Travolti da un insolito destino 361mila spettatori con l’1,6%. Su 20 Poliziotto in prova 359mila spettatori con l’1,7%. Su La5 Diana – La Storia Segreta a 276mila spettatori e l’1,3%. Su Rai4 Daredevil 243mila spettatori con l’1,1%. Su Real Time Una famiglia XXL 221mila spettatori con l’1%. Su TopCrime Csi 220mila spettatori con l’1%. Su Rai Premium la replica di Stasera Tutto E’ Possibile 207mila spettatori e l’1,2%.

In access su su Nove il ritorno di Deal With It – Stai al Gioco 504mila spettatori con 2,3%. Su Tv8 la prima puntata di Guess My Age 494mila spettatori con il 2,2%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 361mila spettatori e 1,7%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 83mila spettatori con l’1,4%. Su Nove Web of Lies 133mila spettatori e il 2,5%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 145mila spettatori con l’1%.

Al pomeriggio Su Tv8 il film Memorie Infrante 353mila spettatori e il 2,8% e Una Babysitter all’Improvviso a 463mila spettatori e il 4,5%. Più tardi Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri alla conduzione ha ottenuto 189mila spettatori con l’1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Deal with it)