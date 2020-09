Maurizio Costanzo: Ma a Forum si recita?

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: il giornalista analizza la ripartenza dei palinsesti televisivi autunnali, in particolare quelli delle reti Mediaset.

Non ho ancora capito se a “Forum” si recita

Libero, pagina 20, di Maurizio Costanzo

E’ apprezzabile la gestione “politica” di Retequattro dalle 19 in poi. Prima c’è Stasera Italia, condotto da Veronica Gentili che, spesso, supera il milione di ascoltatori. Inoltre, è ripreso il programma di Nicola Porro Quarta Repubblica e riprenderà quello di Mario Giordano Fuori dal coro, quello di Paolo Del Debbio Dritto o rovescio. La stessa strategia di affezione alla politica, la usano Luca Telese e David Parenzo con In onda, trasmesso tutti i giorni alle 20.30 su La7. Segnalo anche i casi trattati da Forum su Canale5, alle 11, nella trasmissione condotta da Barbara Palombelli. Da sempre mi chiedo: ma quelle persone davanti alle telecamere, in realtà così autentici, sono attori o i reali protagonisti di quelle storie?

(Nella foto Maurizio Costanzo)