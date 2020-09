Virman Cusenza entra in Fremantle

ItaliaOggi, pagina 21.

Virnan Cusenza firma con Fremantle. Virman Cusenza ha firmato un accordo di collaborazione con Fremantle, uno dei principali creatori, produttori e distributori di contenuti tu. L’ex direttore de Il Mattino e Il Messaggero sarà consulente per il comparto documentari, settore in espansione su cui Fremantle sta investendo. La collaborazione di Cusenza riguarderà anche Wildside e The Apartment, società del gruppo che producono serie e film tra cui molti basati su fatti di cronaca, storici e opere letterarie.