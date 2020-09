Stasera in Tv: cosa vedere martedì 1 settembre 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 1 settembre 2020

Rai

Rai 1 – SuperQuark, Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto i l mondo.

Rai 2 – Squadra Speciale Cobra 11, le avventure di due ispettori della polizia autostradale tedesca che ogni giorno hanno a che fare con ricattatori, assassini, pirati della strada. La serie è ambientata nel Nord Reno-Westfalia, tra Colonia, Düsseldorf e Neuss e, ovviamente, sulle autostrade che attraversano quel territorio.

Rai 3 – Un profilo per due, L’ottantenne Pierre vive in solitudine da quando è mancata la moglie. Per questo sua figlia decide di regalargli un computer, nella speranza di stimolare la sua curiosità e – perché no? – di permettergli di conoscere nuove persone. Grazie agli insegnamenti del trentenne Alex, Pierre impara a navigare e presto si imbatte in un sito di appuntamenti online. Utilizzando l’identità di Alex, Pierre conosce Flora63, un’affascinante giovane donna, e se ne innamora….

Rai Movie – Il patriota, Carolina del Sud, 1776. Benjamin, soldato in pensione, vorrebbe non essere invischiato nel conflitto contro la Gran Bretagna. Quando i suoi due figli si arruolano, l’uomo cambia idea.

Mediaset

Rete 4 – SMS – Sotto Mentite Spoglie, Diretto ed interpretato da Vincenzo Salemme, con Giorgio Panariello ed Enrico Brignano. Una commedia degli equivoci piena di situazioni divertenti.

Canale 5 – Windstorm 3 – Ritorno alle orgini, Mika parte in sella al suo Windstorm alla volta dell’Andalusia, dove si imbattera’ nella tenuta di Pedro e in una magica sorgente.

Italia 1 – Lincoln Rhyme, la serie, basata sul romanzo del 1997 di Jeffery Deaver, “The Bone Collector”, racconta delle vicende dell’agente di polizia Lincoln Rhyme, rimasto tetraplegico dopo un incidente, e di Amelia Sachs che sostituirà le sue gambe e le sue braccia inerti, diventando sua compagna durante le indagini e nella vita.

Iris – L’ultima caccia, i bisonti stanno scomparendo dal Dakota, per via della caccia perpetrata da uomini come Charles. Sandy tenta di opporsi allo sterminio.

Premium Cinema – Final Destination 5, Ultimo capitolo della serie, prequel del primo. Un gruppo di persone scampa alla morte. Il destino, pero’, deve portare a termine la sua missione.

Altre emittenti

La7 – In Onda, il programma di approfondimento dal lunedì al sabato alle 20.30 condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Tv8 – Bed and Breakfast, Una commessa di un negozio di Rio de Janeiro scopre di aver ereditato un vigneto in California. Nella cittadina di Webster incontrerà anche l’amore.

Nove – Apocalypto, Zampa di Giaguaro ritorna al suo villaggio con uno strano presentimento. Sono tempi bui quelli in cui vive: l’impero Maya è in declino e la violenza dilaga. All’alba del giorno dopo, i suoi timori sono confermati: i guerrieri Holcane attaccano il villaggio, distruggendo e uccidendo senza pietà. Zampa di Giaguaro riesce fortunosamente a nascondere moglie e figlio in una grotta, ma poco dopo viene catturato. Il suo destino sembra segnato: inizia un per lui un lungo viaggio verso la capitale, dove verrà sacrificato agli dei. Invece, dopo varie peripezie, riesce a fuggire. Ma per ricongiungersi alla famiglia dovrà attraversare paludi, foreste e fiumi braccato da feroci inseguitori.

Sky Cinema 1 – Twister, Action catastrofico con Helen Hunt e Bill Paxton. Una studiosa di tornado, con un trauma alle spalle, affronta la sua sfida più grande quando un tremendo uragano scatena la sua furia.

Fox – Pronti a tutto, In contemporanea con National Geographic canale 403, la serie creata da Elwood Reid e basata sul romanzo di Annie Proulx sull’esplorazione del Canada nel XVII secolo.

