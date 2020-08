Ascolti tv 30 agosto digital e pay: F1 e Gomorra fanno volare Tv8

Senza il calcio, ma con al pomeriggio la Formula 1 in diretta su Sky e in differita su Tv8 e quindi la seconda tappa del Tour de France su Rai2 ed Eurosport, domenica di buone prestazioni per le altre opzioni tv.

Ascolti F1 pay: per il Gp del Belgio vinto da Lewis Hamilton 9,2% su Sky e 8,1% in differita su Tv8

Con il calcio a riposo sulla pay, dopo il superlavoro a giugno, luglio e agosto, domenica 30 agosto gli sportivi hanno potuto indirizzarsi al pomeriggio su Superbike, Formula 1 e ciclismo (9,9% e 10,7%).

In tema automobilismo, alle 15.10 live su Sky la gara di Spa vinta facilmente da Lewis Hamilton, con le due Ferrari che sono sempre rimaste nelle retrovie, ha ottenuto 1,155 milioni di spettatori ed il 9,2%; il Gran Premio del Belgio, in differita su Tv8 ha quindi raccolto 1,080 milioni di spettatori e l’8,1% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8 su RaiMovie

In prima serata su Tv8 la serie tv Gomorra ha registrato 676mila spettatori e 3,8%. Su RaiMovie Mai Stati Uniti 469mila spettatori e 2,5%.Su Nove Sapore di mare a 394mila spettatori con il 2,3%. Su Cine34 Ricchi, ricchissimi… praticamente in mutande 390mila spettatori e 2.2%. Su Iris Marnie 356mila spettatori e 2%. Su Rai4 L’angelo del crimine a 310 mila e 1,7%. Su Rai Premium Step a 238mila e 1,5%. Su 20 Self-Less a 225mila e 1,3%. Su La5 Stuck in love a 220mila e 1,2%. Su Real Time The Faccinettis a 213 mila e 1,1%. Su Top Crime Csi a 182mila e 0,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Lewis Hamilton ieri)