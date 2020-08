Ascolti tv analisi 30 agosto: L’ora della verità non scocca, le serie di Canale 5 perdono sempre. La Ferrari rallenta la F1

Ascolti tv sport day time: al pomeriggio il Gp di Formula 1 da Spa in differita su Tv8 a 1,075 milioni e 8,1%. Su Rai2 il Tour de France al 9,9%

Domenica ancora pienamente estiva al sud, meno calda e spensierata al nord, quella del 30 agosto, con il day time caratterizzato dalla Formula 1 senza Ferrari nelle prime posizioni e dalla seconda tappa del Tour de France.

In prima serata, invece, conferma di un trend oramai cristallizzato. Con una fiction in replica di Rai1 che ha battuto facilmente una miniserie in prima tv di Canale 5. Su questa tipologia di prodotto il pubblico assegna un vantaggio fisiologico all’ammiraglia pubblica e invece tende a penalizzare quella privata, qualunque cosa proponga o quasi.

Su Rai1 la replica de Il sindaco pescatore, con Sergio Castellitto nei panni del primo cittadino campano ucciso dalla camorra, ha avuto 2,3 milioni e il 13,2% ed ha vinto facilmente la serata. Su Canale 5 L’Ora della verità, che oltralpe ha fatto sfracelli e ha nel cast l’italiana Caterina Murino ha portato a casa solo 1,577 milioni ed il 9,7% di share, nonostante un’avvincente trama gialla e una buona realizzazione. Non c’è dubbio che trasmesso su Rai1 lo stesso prodotto avrebbe potuto produrre ben altro risultato.

Nella sfida virtuale per il podio, poi, i telefilm della seconda rete pubblica hanno battuto il film fresco della seconda rete privata: su Rai 2 Hawaii Five-0 ha conquistato 1,260 milioni di spettatori e il 6,5% e Ncis New Orleans 1,177 mln di spettatori e il 6,3% di share, mentre su Italia 1 Due gran figli di, con Owen Wilson ed Ed Helms ha avuto solo 957mila spettatori e il 5,7% di share, battendo di poco il film della terza rete (su Rai3 Broken City a 897mila spettatori ed il 5%. In coda, trainata dal pomeriggio (1,085 milioni e 8,1% per la differita della Formula 1 da Spa) sportivo, la puntata finale di Gomorra La Serie su Tv8 (676mila e 3,8%) è arrivata appena dietro il cult di Rete4 (Danni collaterali a 677mila spettatori e il 4%), ma battendo largamente Atlantide su La7 (416mila e 2,6%).

Le altre partite della giornata negli ascolti tv

In access. Su Rai1 Techetechetè a 4,141 milioni di spettatori con il 21,2%. Su Canale5 Paperissima Sprint a 2,525 milioni di spettatori con uno share del 12,9%. Su Italia1 CSI 10 a 951mila spettatori con il 4,9%. Su Rai3 Sapiens Doc a 1,067 milioni di spettatori e 5,5%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend a 1.250 milioni di spettatori (6,6%).

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a Catena a 2,187 milioni di spettatori e 16.8% e 3,348 milioni di spettatori con il 22%. Su Canale5 The Wall a 1,068 milioni di spettatori e 8,5% e 1,755 milioni di spettatori con l’11,8%.

Al mattino. Su Rai1 Linea Blu a 1,127 milioni di spettatori e 18,3%. Paesi che Vai a 1,257 milioni di spettatori e 17%, A Sua Immagine 1,429 milioni di spettatori e 16,3% e la Santa Messa 1,665 milioni di spettatori e 19,4%.

Su Canale5 il Tg5 delle 8 a 1,003 milioni di spettatori e 18.9%; In Forma all’8,1%, la Santa Messa al 10,6%.

A mezzodì. Su Rai1 l’Angelus 19,9%; Linea Verde Estate 20,8%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde 9,2%, Melaverde 14,5%.

Al pomeriggio. Su Rai1 la replica di Da Noi… A Ruota Libera 10,8% nella prima parte e 8,4% nella seconda parte, mentre quella di Una Voce per Padre Pio 8,5%. Su Canale5 L’Arca di Noè 13,8%; Una Vita 12%; Segreto 9,7%. Su Rai2 la seconda tappa del Tour de France, tra le 14.03 e le 18.25, al 9.9%.

In seconda serata. Su Rai1 Speciale Tg1 8,9%. Su Canale5 Rise 7%. Su Rai2 La Domenica Sportiva Estate 4,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Caterina Murino)