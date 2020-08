Stasera in Tv: I programmi di lunedì 31 agosto 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 31 agosto 2020

Rai

Rai 1 – La classe degli asini, La vera storia della maestra piemontese Mirella Casale, che lottò per l’abolizione delle classi differenziali in cui bambini con problemi cognitivi o psichici e di famiglie poco abbienti venivano indirizzati nella scuola italiana.

Rai 2 – Hawaii Five-0, Steve McGarrett, un decorato tenente comandante dei Navy SEAL, ritorna a Honolulu, sua città natale, per investigare sulla morte del padre, ucciso da una banda di criminali che McGarrett conosce molto bene. In quest’occasione viene convinto dal governatore delle Hawaii a formare una speciale task force della State Police.

Rai 3 – Presadiretta, il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e la sua squadra attraverso i nervi scoperti del paese, non solo sulle questioni al centro del dibattito pubblico, ma anche su alcuni importanti temi trascurati dall’agenda della politica.

Rai Movie – I professionisti, Sul finire della rivoluzione messicana, J.W. Grant (Ralph Bellamy), ricco texano, ingaggia quattro uomini per salvare la moglie Maria (Claudia Cardinale), rapita da Jesus Raza (Jack Palance), ex rivoluzionario ora dedito al banditaggio. I quattro, Henry “Rico” Fardan (Lee Marvin), veterano dell’esercito, Bill Dolworth (Burt Lancaster), esperto in esplosivi, Hans Ehrengard (Robert Ryan), esperto di cavalli, e Jake Sharp (Woody Strode), cacciatore, entrano subito in azione, ma, ben presto, scoprono che non tutto è come sembra…

Mediaset

Rete 4 – Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – L’ora della verità, Caterina Murino in un’avvincente serie thriller. Unica sopravvissuta ad un incidente in Corsica in cui hanno perso la vita il fratello ed i genitori quando aveva 15 anni, Clotilde torna nella sua città natale 20 anni più tardi con il marito Franck e la figlia quindicenne Valentina. Al suo arrivo Clotilde riceve una lettera dalla madre Palma, che però lei presume essere morta da anni. Inizia un viaggio nel tempo, a cavallo di due epoche, per tentare di ricostruire i fatti di molti anni prima, avendo come unico strumento un diario scritto quando era una adolescente.

Italia 1 – Vodafone Battiti Live, gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell’estate italiana

Premium Cinema – The Divergent Series: Allegiant, Sequel di Insurgent, ambientato in un futuro distopico. Tris e Quattro dovranno affrontare un nuovo ordine, sempre piu’ terrificante.

Iris – Greystroke, Rilettura della leggenda di Tarzan, allevato dalle scimmie e poi entrato in contatto con la civiltà.

Altre emittenti

La7 – Eden – Un pianeta da salvare, in giro per il mondo alla scoperta della meravigliosa varietà di vegetazione, clima e paesaggi che offre la Terra. Un ecosistema complesso e tuttavia minacciato dall’intervento dell’uomo, sempre più letale per il pianeta.

Tv8 – Gomorra, Don Pietro è di nuovo al comando e adesso tutti sembrano disposti a tradire tutti. Le regole sono saltate e con questa nuova guerra gli affari si fermano e il Sistema ne soffre. Ma la sete di vendetta sembra prevalere. E mentre gli agguati e gli omicidi si susseguono, fervono i preparativi per un matrimonio di amore e di potere.

Nove – Il segno della libellula, Il dottor Joe Darrow ha perso la sua amata moglie Emily e il figlio che la donna aspettava in un tragico incidente. All’epoca i due si trovavano in Venezuela, per una missione organizzata dalla Croce Rossa Internazionale. Il corpo di Emily non è mai stato trovato. Ritornato negli Stati Uniti, Joe cerca lentamente di uscire da quella sorta di limbo in cui il dolore lo ha fatto sprofondare. Ma qualcosa sembra tenerlo legato al passato. La vita del medico viene travolta da misteriosi, quanto inquietanti, eventi paranormali. Lentamente Joe inizia a convincersi che la moglie Emily stia cercando di mettersi in contatto con lui…

Sky Cinema 1 – Jumanji – The Next Level, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan tornano in azione all’interno del videogame. La nostalgia per l’avventura vissuta convince Spencer a rituffarsi dentro Jumanji. I suoi amici lo inseguono per riportarlo indietro, sfidando nuovi pericoli e territori inesplorati.

Fox – Emergence, Mistery thriller targato Disney: il capo della Polizia di Long Island, Jo Evans, indaga su un incidente aereo la cui unica sopravvissuta è una bambina che non sa nemmeno chi è.

