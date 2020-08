Stasera in Tv: cosa vedere domenica 30 agosto 2020

I programmi di stasera in tv di domenica 30 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Il sindaco pescatore, Acciaroli. Angelo Vassallo è un pescatore che, stanco del degrado del mare e del suo paese, vuole candidarsi a sindaco. La vera storia di un uomo che con duro studio e grande carisma decide di proporre ai suoi concittadini la politica della legalità e del rispetto dell’ambiente. Così facendo però, Angelo si attira anche molti nemici: specultatori, camorristi e imprenditori disonesti.

Rai 2 – Hawaii Five-0, Steve McGarrett, un decorato tenente comandante dei Navy SEAL, ritorna a Honolulu, sua città natale, per investigare sulla morte del padre, ucciso da una banda di criminali che McGarrett conosce molto bene. In quest’occasione viene convinto dal governatore delle Hawaii a formare una speciale task force della State Police.

Rai 3 – Broken City, L’ex poliziotto di New York Billy Taggart, divenuto detective privato e in cerca di redenzione e vendetta in una città piena di ingiustizie, viene incastrato e coinvolto in uno scandalo dal sindaco Hostetler.

Rai Movie – Mai Stati Uniti, Cinque sconosciuti con niente in comune scoprono casualmente di essere figli dello stesso padre che gli ha lasciato una cospicua eredità. Per incassare il lascito dovranno però portare le ceneri dell’uomo fino in Arizona ed essere, così, costretti a conoscersi.

Mediaset

Rete 4 – Mani di velluto, il milionario Guido Quiller, Adriano Celentano, si innamora di una bella borseggiatrice, Eleonora Giorgi, e si finge ladro per amore.

Canale 5 – L’ora della verità, Caterina Murino in un’avvincente serie thriller. Unica sopravvissuta ad un incidente in Corsica in cui hanno perso la vita il fratello ed i genitori quando aveva 15 anni, Clotilde torna nella sua città natale 20 anni più tardi con il marito Franck e la figlia quindicenne Valentina. Al suo arrivo Clotilde riceve una lettera dalla madre Palma, che però lei presume essere morta da anni. Inizia un viaggio nel tempo, a cavallo di due epoche, per tentare di ricostruire i fatti di molti anni prima, avendo come unico strumento un diario scritto quando era una adolescente.

Italia 1 – Due gran figli di…, Spassosa commedia on the road con Owen Wilson e Ed Helms. Due fratelli vivono nella convinzione che il padre sia morto da tempo per una bugia della madre.

Iris – Marnie, Dal maestro del brivido Alfred Hitchcock: Tippi Hedren e’ una cleptomane assunta in un negozio dal giovane Sean Connery, che se ne innamora.

Premium Cinema – Fast & furious 7, Ultima apparizione cinematografica di Paul Walker prima della prematura morte. Nel settimo capitolo Dominic collabora con la CIA.

Altre emittenti

La7 – Atlantide – Un pianeta contro, Andrea Purgatori presenta Storie di Uomini e di Mondi

Tv8 – Gomorra – La serie, il progetto televisivo parte da una storia del tutto originale, un monumentale arco narrativo che racconta il destino di due grandi famiglie. L’affresco di una realtà nella quale i valori seguono spesso logiche perverse, dettate dall’istinto di sopravvivenza. Non solo logiche criminali, nella serie trovano spazio anche le dinamiche e i legami familiari tipici della grande saga televisiva. Una struttura narrativa da lunga serialità, che iscrive idealmente Gomorra – La Serie nel novero dei grandi racconti contemporanei. Da un lato, un potente clan e i complessi meccanismi che regolano la gestione e il mantenimento di un impero camorristico, partendo dall’ordinario esercizio del potere, passando per l’ideazione di nuove strategie di ampliamento, fino ad arrivare alla guerra armata, strumento ultimo di affermazione. Dall’altro figure grandi e piccole che la Camorra la combattono e che, con gesti che vanno dall’eroismo quotidiano all’affermazione della legalità, lavorano incessantemente per contrastare e smontare un “Sistema” che è solo foriero di morte.

Nove – Sapore di Mare, Estate del 1964. Seguiamo le vicende di un gruppo di amici che trascorre le vacanze a Forte dei Marmi. Tra loro due nobili toscani, i marchesini Pucci, il verace romano Maurizio, l’intellettuale Gianni con la fidanzata Selvaggia (una splendida Isabella Ferrari), il milanese Luca (Jerry Calà) e il classico sbruffoncello Felicino (Christian De Sica) che si pavoneggia con gli amici per la sua nuova conquista, un’americana tuttopepe. Sulle note delle immortali hits degli anni ‘60 le storie si intrecciano, nascono e muoiono amori.

Fox – The Resident, un medico, giovane e idealista, inizia a lavorare sotto la supervisione di un superiore cinico e arrogante che non smette di mettere in luce gli aspetti negativi del sistema sanitario.

Sky Cinema 1 – Attacco a Mumbai, L’inferno del terrorismo in un infuocato dramma tratto da una storia vera, con Armie Hammer e Dev Patel. Nel novembre 2008 un gruppo di jihadisti armati sbarca a Mumbai per compiere una serie di attentati in vari punti della città e prendere d’assalto un storico albergo di lusso.

