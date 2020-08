Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 28 agosto 2020

Su Rai 1 “Tutti in piedi”, su Rai 2 “Mai fidarsi del mio vicino”, su Rai 3 “Miami Beach”, su Rete 4 “Il collezionista”, su Canale 5 “Rosamunde Pilcher”, Su Italia 1 “Io sono leggenda”, su La7 “I misteri di Parigi”, su Tv8 “X Factor – Il Sogno”, su Nove “Fratelli di Crozza”, su Sky Cinema “Now You See Me 2”, su Fox “Agents of SHIELD”, su Premium Cinema “Matrix Revolution”, su Iris “L’ultima missione”, su Rai Movie “Gangs of New York”.

I programmi di prima serata in tv di venerdì 28 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Tutti in piedi, Jocelyn, imprenditore di successo, è un instancabile viveur, bugiardo incorreggibile, costantemente alla ricerca di nuove conquiste femminili. Per ottenere il favore della bella Julie, terapista per disabili, finge di essere costretto sulla sedia a rotelle. Ma la sua “preda” ha una sorella davvero paraplegica, così li fa conoscere e le cose non saranno più come prima per Jocelyn.

Rai 2 – Mai fidarsi del mio vicino, quando Katie finisce agli arresti domiciliari per la sua condotta sbagliata a scuola, conosce e s’innamora di John, un ragazzo che da poco si è trasferito nella casa di fronte…

Rai 3 – Miami Beach, nella rilassata atmosfera di Miami si intrecciano le storie di tre adolescenti italiani di diversa provenienza e dei loro genitori.

Rai Movie – Gangs of New York, New York, seconda metà del XIX secolo. Criminali americani e immigrati irlandesi si scontrano sanguinosamente per spartirsi il controllo del territorio. Due Golden Globe 2003.

Mediaset

Rete 4 – Il collezionista, thriller con M. Freeman e A. Judd. Si aggira un maniaco che segrega le sue vittime. Al poliziotto Alex Cross, scompare misteriosamente la nipote, giovane violinista.

Canale 5 – Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato, Sienna Summer, giovane avvocato a Bristol, riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato Oscar, il quale pero’ ignora importanti verità sul suo conto.

Italia 1 – Io sono leggenda, action fantascientifico con Will Smith, basato sull’omonimo romanzo. Un virus trasforma gli uomini in vampiri. Il Dr. Neville puo’ salvare l’umanità con un siero.

Premium Cinema – Matrix Revolution, terzo e ultimo capitolo della saga con Keanu Reeves. Neo, Trinity e Morpheus sono tornati e questa volta lo scontro tra gli umani e le macchine è totale. Regia di A. Wachowski;

Iris – L’ultima missione, basato su una storia vera. Louis indaga su un terrorista che terrorizza Marsiglia, in lotta con i fantasmi del passato e la corruzione.

Altre emittenti

La7 – I misteri di Parigi, serie TV francese di genere poliziesco in onda su France 2 (2011-2017). Ogni episodio è ambientato in un posto diverso (Moulin Rouge, Torre Eiffel, Museo del Louvre.

Tv8 – X Factor – Il sogno, ogni venerdì su TV8 ci aspetta un imperdibile appuntamento per vedere o rivedere il meglio delle Audizioni di X Factor! Tantissimi artisti negli ultimi anni hanno riposto sogni e speranze nel talent show musicale più famoso e più amato del mondo. Musicisti che hanno riso, sofferto e soprattutto cantato con un solo scopo: convincere i giudici e il pubblico di avere l’X Factor! Alcuni ci sono riusciti, sono andati avanti a colpi di note, voce e passione fino a dimostrare al mondo di essere degni di portare emozioni nelle case e nei cuori degli italiani. Ma molti di più hanno dovuto rimettere i loro sogni nel cassetto per combattere su altri palchi la sfida per diventare delle stelle. Questi talenti però non sono dimenticati! Ora puoi riscoprirli e rivivere insieme a loro le gioie e le delusioni grazie a una serie di puntate che raccolgono solo il meglio delle Audizioni passate!

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Now You See Me 2, torna la banda di illusionisti in un action nel segno della magia con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Daniel Radcliffe e i premi Oscar Michael Caine e Morgan Freeman. Ricercati dall’Fbi, I Quattro Cavalieri non resistono alla tentazione di tornare in azione, per smascherare Owen Case, un corrotto magnate della tecnologia. Elaborano un meticoloso piano che li condurra’ fino a Macao, in una trappola ideata dal giovane ex socio di Case (Daniel Radcliffe). Per salvare la reputazione e la loro stessa vita, i Cavalieri dovranno mettere in scena un vero e proprio show.

Fox – Agents of SHIELD, nell’ultimo episodio ha inizio la battaglia finale degli agenti dello SHIELD contro i Chronicom, destinata a decidere le sorti del mondo conosciuto fino ad ora.

(Nella foto Maurizio Crozza)