Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 27 agosto 2020

Su Rai 1 “Un passo dal cielo”, su Rai 2 “Castrocaro”, su Rai 3 “Hudson e Rex”, su Rete 4 “The Butler”, su Canale 5 “Zelig”, Su Italia 1 “Chicago Med”, su La7 “In Onda”, su Tv8 “Attacco glaciale”, su Nove “Un uomo innocente”, su Sky Cinema “Finchè morte non ci separi”, su Fox “911”, su Premium Cinema “Tekken”, su Iris “Pride and Glory”, su Rai Movie “Enough”.

I programmi di prima serata in tv di giovedì 27 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Un passo dal cielo, Pietro riesce a trovare la ragazza misteriosa che gli ricorda Anya in un bordello dove è costretta a prostituirsi assieme a altre ragazze. Quando arriva la polizia, però, le ragazze sono tutte sparite.

Rai 2 – Castrocaro, una serata di grande musica italiana su Rai2: il Festival di Castrocaro, giunto alla sua 62esima edizione. Conducono Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La giuria è presieduta da Simona Ventura, affiancata da Andrea Delogu, Bruno Sartori, Elodie e Maurizio Vandelli

Rai 3 – Hudson e Rex, serie televisiva canadese remake del telefilm Il commissario Rex

Rai Movie – Enough, Los Angeles, terzo millennio. La vita perfetta di Slim si trasforma in un incubo quando si rende conto che il marito è un pericoloso manipolatore. Dal romanzo “Lividi” di Anna Quindlen.

Mediaset

Rete 4 – The Butler, la vera storia di Eugene Allen, un uomo di colore che dal 1952 ha servito, come maggiordomo la Casa Bianca, per 34 anni.

Canale 5 – Zelig, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono una irresistibile edizione di Zelig con tanti comici, ospiti e momenti esilaranti.

Italia 1 – Chicago Med, le vicende quotidiane del personale medico impegnato nella cura dei pazienti di uno degli ospedali più indaffarati di Chicago.

Iris – Pride and Glory, un detective scopre che suo fratello potrebbe essere coinvolto in un caso di corruzione all’interno del dipartimento di polizia.

Premium Cinema – Tekken, film fantasy con Jon Foo ispirato all’omonimo videogioco. Nell’anno 2039 il pianeta è nelle mani di sette Corporazioni.

Altre emittenti

La7 – In Onda, il programma di approfondimento dal lunedì al sabato alle 20.30 condotto da David Parenzo e Luca Telese

Tv 8 – Attacco glaciale, quando da un varco nell’atmosfera terrestre, provocato da un’eclisse solare, giungono sulla terra ondate di gas gelido, si apre una nuova era glaciale. In questo contesto catastrofico, la sopravvivenza della razza umana è nelle mani di Jack, un fisico che vive nel sud della Tasmania….

Nove – Un uomo innocente, iatorio da due poliziotti corrotti e ingiustamente condannato per traffico di stupefacenti. Il protagonista si confronta presto con le leggi non scritte che governano la vita carceraria, un codice di violenza difficile da comprendere e accettare: la durissima prova farà però crescere in lui il desiderio di vendetta contro chi ha distrutto la sua vita.

Sky Cinema 1 – Finchè morte non ci separi, dal collettivo di filmmaker “Radio Silence”, una pellicola che intreccia thriller, horror gotico e commedia slapstick. La giovane sposa Grace viene invitata a seguire un’antica tradizione della famiglia di suo marito Alex: accetta di giocare a nascondino nell’imponente villa dei suoceri, ma è ignara di ciò che l’aspetta. Sebbene sia sorpresa dalla stranezza della situazione, Grace crede che si tratti veramente di un gioco. Scoprirà, nel corso di una lunga notte, di essere finita in un covo di assassini sanguinari che cercheranno di ucciderla prima che sorga il sole.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

