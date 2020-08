Ballando con le stelle: un ballerino con il COVID-19

Rai1, il Covid a Ballando. Nuovo stop

Avvenire, pagina 19, di Tiziana Lupi.

Il Covid-19 ferma ancora (temporaneamente) Ballando con le stelle. Dopo lo stop e il conseguente slittamento della primavera scorsa dovuti all’emergenza coronavirus, il programma di Milly Carlucci è stato costretto a fermarsi di nuovo per un caso di contagio. Ad essere risultato positivo al tampone è stato Samuel Peron, uno dei maestri storici dello show il cui ritorno su Rai1 è previsto, salvo ulteriori complicazioni, per il 12 settembre.

Il ballerino, che qualche giorno fa è tornato da una vacanza in Sardegna, si era già sottoposto a un tampone insieme a tutti gli altri partecipanti al programma. Tutti erano risultati negativi. Ieri, invece, la notizia del contagio che, in un primo momento, è stata erroneamente estesa anche a Rosalinda Celentano, la “vip” che balla in coppia con Todaro. In ogni caso, non solo la Celentano ma tutti i concorrenti sono stati nuovamente sottoposti al tampone di cui si stanno attendendo gli esiti. Nel frattempo, gli studi di Ballando con le stelle sono stati chiusi per consentirne la sanificazione. L’episodio di Ballando è l’ennesima conferma dei cambiamenti cui (anche) il mondo dello spettacolo è stato costretto a causa del Covid19.

La tv al tempo del lockdown

Basta andare indietro per ricordare quello che è accaduto nei mesi del lockdown: gli studi dei programmi in diretta che si sono progressivamente svuotati di pubblico, gli ospiti presenti solo in collegamento video e i set di film e fiction che sono stati chiusi. E, ancora, la messa in onda di repliche di programmi come L’eredità o I soliti ignoti che non potevano sparire improvvisamente dal palinsesto. Nel giro di un paio di mesi, già prima dell’estate qualcosa si era rimesso in moto: alcuni conduttori sono tornati in studio con i concorrenti (ma ancora senza pubblico) e attori e registi hanno ripreso a girare film e serie tv là dove si erano bruscamente interrotti.

Qualcuno è anche ricorso a efficaci escamotage: per fare fronte alla mancanza del pubblico in studio, ad esempio, gli autori di Reazione a catena (che andrà in onda su Rai1 fino alla fine di settembre) hanno pensato di collegarsi con alcuni spettatori da casa così da far sentire al conduttore Marco Liorni e ai concorrenti il calore che caratterizza gli studi televisivi.

(Nella foto Milly Carlucci)