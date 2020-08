Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 25 agosto 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 25 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Superquark, in questa stagione vedremo una nuovissima serie della BBC, Seven Worlds one Planet è una serie di 7 documentari in cui ogni episodio si concentra su un continente. Oltre 1.500 persone hanno lavorato alla serie, che è stata girata in 41 paesi diversi, per più di 1.794 giorni di riprese. Milioni di anni fa forze incredibili hanno lacerato la crosta terrestre creando i nostri sette continenti, ognuno con il suo clima, il suo terreno e la sua vita unica. Dal colorato paradiso del Sud America al caldo torrido dell’Africa, Seven Worlds One Planet mostra il carattere di ogni continente. Tante sorprendenti storie inaspettate, paesaggi iconici e spettacolare fauna selvatica. Un viaggio che apre gli occhi intorno a un mondo che pensavi di conoscere. Come ogni estate Piero Angela vi accompagnerà alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza.

Rai 2 – Squadra Speciale Cobra 11, le avventure di due ispettori della polizia autostradale tedesca che ogni giorno hanno a che fare con ricattatori, assassini, pirati della strada. La serie è ambientata nel Nord Reno-Westfalia, tra Colonia, Düsseldorf e Neuss e, ovviamente, sulle autostrade che attraversano quel territorio.

Rai 3 – The Square, Christian è il curatore di un importante museo di arte contemporanea di Stoccolma e sta preparando una mostra dal titolo “The Square”: un’installazione volta a promuovere l’altruismo, un perimetro luminoso all’interno del quale tutti hanno uguali diritti e doveri, un “santuario di fiducia e altruismo”. A volte, però, è difficile vivere all’altezza dei propri ideali e quando a Christian viene rubato il telefono cellulare, la sua reazione non è proprio irreprensibile.

Rai Movie – La maga delle spezie, Tilo, orfana indiana veggente, lavora al Bazar delle Spezie di San Francisco. L’incontro con Doug, affascinante americano, la porta a infrangere un voto. Dal bestseller di Chitra Banerjee Divakaruni.

Mediaset

Rete 4 – Il terzo indizio, rubrica d’attualità a cura di Siria Magri, condotta da Barbara De Rossi, sui grandi fatti di cronaca che si sono resi protagonisti di accesi dibattiti, spesso portando alle luce opinioni discordanti in merito.

Canale 5 – Come sorelle, Ipek Gencer sta per sposare Tekin Malik, l’uomo che ha distrutto la sua famiglia impossessandosi di tutte le ricchezze del padre. Poco prima delle nozze, Ipek riceve una lettera, che le rivela che sarebbe stata adottata e avrebbe due sorelle: Deren e Cilem. Sconvolta, Ipek decide di invitarle al matrimonio per conoscerle. Sarà l’occasione per far luce su un passato rimasto per troppo tempo nell’ombra.

Italia 1 – Codice 999, con il Premio Oscar Casey Affleck e la bellissima Gal Gadot. Dei criminali devono uccidere un agente per conto della mafia russa. Qualcosa pero’ non va come previsto.

Premium Cinema – Interstellar, la desertificazione minaccia la sopravvivenza dell’umanita’. Il viaggio interstellare di un gruppo di astronauti alla ricerca di nuovi pianeti abitabili.

Iris – La morte ti fa bella, Helen, una scrittrice, ha una relazione con Ernest, medico chirurgo plastico ma sopraggiunge Madeleine pronta a prendere il posto di Helen.

Altre emittenti

La7 – Flightplan, durante un viaggio in aereo una bambina scompare in modo misterioso. La madre fa di tutto per ritrovarla, ma viene ritenuta mentalmente instabile in quanto la figlia risulta già morta da tempo.

Tv8 – La cuoca del Presidente, Hortense Laborie (Catherine Frot, candidata ai César nella categoria migliore attrice) è una cuoca riservata e dal carattere difficile. Viene dal Perigord e ora cucina per gli operai impegnati in una missione in Antartide. E’ stata la chef dell’Eliseo ma non ama parlare di quegli anni. La cucina e le sue creazioni però non bastano per non rimestare il passato. Le gelosie di palazzo, di chef invidiosi che non hanno mai riconosciuto il suo talento, saranno il sale del racconto…

Nove – Frankenstein Junior, il nipote del leggendario Frankenstein eredita il castello di famiglia e ripete l’esperimento del nonno creando un uomo da pezzi di cadavere.

Sky Cinema 1 – Mia e il leone bianco, Daniah De Villiers e Mélanie Laurent nella toccante storia di un legame impossibile. Trasferitasi in Sudafrica con i genitori, Mia stringe amicizia con un cucciolo di leone bianco.

Fox – Station 19, un gruppo di vigili del fuoco di Seattle, e le loro vite personali e professionali. A capo della Stazione 19 vi è Pruitt Herrera, padre di Andy, che ha scelto di percorrere la medesima carriera del padre.

(Nella foto Piero Angela)