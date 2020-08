Stasera in Tv: cosa vedere martedì 25 agosto 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 25 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Un paese quasi perfetto, Pietramazzana, un paesino delle Dolomiti Lucane, sta per scomparire. I suoi abitanti, guidati dal vulcanico Domenico, non si arrendono e pensano che la costruzione e l’apertura di una fabbrica possa risolvere tutti i loro problemi. Ma per arrivare al loro obiettivo i paesani devono trovare degli investitori e un medico, che manca da anni nella cittadina. Remake italiano della pellicola franco-canadese “La grande séduction”.

Rai 2 – Squadra Speciale Cobra 11, le avventure di due ispettori della polizia autostradale tedesca che ogni giorno hanno a che fare con ricattatori, assassini, pirati della strada. La serie è ambientata nel Nord Reno-Westfalia, tra Colonia, Düsseldorf e Neuss e, ovviamente, sulle autostrade che attraversano quel territorio.

Rai 3 – Morto Stalin, se ne fa un altro, quando uno dei peggiori dittatori della storia, Stalin, muore nel 1953, i suoi fedelissimi si affrontano in una lotta senza esclusione di colpi per raggiungere il potere assoluto. Nessuno, però, sembra realmente preoccuparsi di governare il Paese.

Rai Movie – Quando parla il cuore, una casalinga, trascurata dal marito e derisa dai figli perché non sa parlare bene inglese, va a New York per aiutare sua sorella ad organizzare il matrimonio di sua nipote. Senza dire niente a nessuno, si iscrive ad un corso di lingua che l’aiuterà a guadagnare fiducia in se stessa e il rispetto degli altri.

Mediaset

Rete 4 – Matrimonio alle Bahamas, dal regista di “Matrimonio a Parigi”. L’incontro-scontro tra due famiglie per l’organizzazione di un matrimonio in una location da favola.

Canale 5 – Guinness – Lo show dei record, Gerry Scotti conduce il programma in cui persone provenienti da ogni parte del mondo sfidano i propri limiti per entrare nel Guinness World Records.

Italia 1 – Lincoln Rhyme, la serie, basata sul romanzo del 1997 di Jeffery Deaver, “The Bone Collector”, racconta delle vicende dell’agente di polizia Lincoln Rhyme, rimasto tetraplegico dopo un incidente, e di Amelia Sachs che sostituirà le sue gambe e le sue braccia inerti, diventando sua compagna durante le indagini e nella vita.

Iris – L’uomo della valle, lo sceriffo Dan Beattie decide di ritirarsi e fa ritorno nel villaggio di Sundown alla ricerca dell’amico Curt Warren. Gli abitanti, però, lo scambiano per un funzionario delle ferrovie e gli danno la caccia.

Premium Cinema – The Final Destination, quarto capitolo della saga. La morte è sempre in agguato per alcuni ragazzi sopravvissuti all’ennesima tragedia, questa volta nel mondo delle auto da corsa.

Altre emittenti

La7 – Cavalcarono Insieme, il maresciallo texano Guthrie McCabe accetta di aiutare l’ufficiale dell’Esercito Jim Gary nella ricerca di un gruppo di uomini rapiti dai guerrieri Comanche. Dopo aver liberato un paio di ostaggi, i due si accorgono che i sequestrati hanno adottato la cultura degli indiani d’America.

Tv8 – Flirting with Forty, Jackie Laurens (Heather Locklear, la star di “Melrose Place”), 40 anni, due figli, recentemente divorziata, parte per una vacanza alle Hawaii regalatale per il suo compleanno dall’amica Kristine (Vanessa Williams). Durante il soggiorno Jackie ha una romantica avventura con l’affascinante Kyle Hamilton (Robert Buckley, Kirby Atwood in “Lipstick Jungle”), istruttore di surf. Ma quella che doveva essere una piacevole parentesi si trasforma in qualcosa di più intenso. Ritornata a casa, Jackie non fa che pensare a Kyle, e comincia a sfruttare ogni occasione per tornare alle Hawaii e incontrarlo, suscitando la disapprovazione del suo ex marito Daniel (che, però, frequenta una donna più giovane di lui) e perfino delle sue amiche. Fino a dove ci si può spingere per amore?

Nove – Double Impact, Jean Claude Van Damme interpreta due ruoli, quello di Alex e di Chad, due fratelli gemelli separati dopo la misteriosa morte dei loro genitori. Chad viene allevato da una famiglia di Parigi mentre Alex conduce una vita di espedienti ad Hong Kong.

Sky Cinema 1 – Hellboy, David Harbour e Milla Jovovich nel reboot della saga tratta dai fumetti di Mike Mignola. Hellboy, il detective del BPRD, l’agenzia che difende l’umanità dalle forze occulte del male, deve affrontare Nimue, una strega assetata di sangue tornata in vita per scatenare l’apocalisse.

Fox – Grey’s Anatomy, Meredith, Richard e Alex affrontano le conseguenze della denuncia per frode fatta dalla Bailey. Tom intanto ottiene nuove responsabilità all’ospedale.

(Nella foto Lo show dei record)