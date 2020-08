Stasera in Tv: I programmi di lunedì 24 agosto 2020

Su Rai 1 “Pietro Mennea – La freccia del sud”, su Rai 2 “Hawaii Five-0”, su Rai 3 “Presadiretta”, su Rete 4 “Out of Time”, su Canale 5 “Windstorm – Contro ogni regola”, Su Italia 1 “Vodafone Battiti Live”, su La7 “Eden”, su Tv8 “La torre nera”, su Nove “Gino, Gordon & Fred”, su Sky Cinema “7 ore per farla innamorare”, su Fox “Stumptown”, su Premium Cinema “Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 2”, su Iris “Scuola di polizia”, su Rai Movie “The Homesman”

I programmi di stasera in tv di lunedì 24 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Pietro Mennea – La freccia del sud, poco prima della gara dei 200 metri piani che lo consacrerà come campione olimpico a Mosca 1980, Pietro Mennea ricorda la sua carriera fin qui: gli inizi con l’AVIS Barletta, le prime gare nazionali, i duri allenamenti a Formia, i successi e le sconfitte, il record mondiale dei 200 m piani, l’amore per Manuela. Il racconto appassionato e appassionante di un campione indimenticato, scolpito nella memoria di tutto il paese e diventato leggenda.

Rai 2 – Hawaii Five-0, Steve McGarrett, un decorato tenente comandante dei Navy SEAL, ritorna a Honolulu, sua città natale, per investigare sulla morte del padre, ucciso da una banda di criminali che McGarrett conosce molto bene. In quest’occasione viene convinto dal governatore delle Hawaii a formare una speciale task force della State Police.

Rai 3 – Presadiretta, il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e la sua squadra attraverso i nervi scoperti del paese, non solo sulle questioni al centro del dibattito pubblico, ma anche su alcuni importanti temi trascurati dall’agenda della politica.

Rai Movie – The Homesman, con l’aiuto di un ruvido avventuriero, una donna coraggiosa accompagna attraverso il Paese tre donne impazzite a causa della durissima vita dei pionieri.

Mediaset

Rete 4 – Out of Time, Matt, comandante di polizia, indaga su un duplice omicidio. Tutti gli indizi che emergono, portano a lui come principale sospettato.

Canale 5 – Windstorm – Contro ogni regola, sequel del film “Windstorm – Liberi nel vento”. Mika decide di iscriversi ad una prestigiosa gara ippica per salvare la scuderia dalla bancarotta.

Italia 1 – Vodafone Battiti Live, gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell’estate italiana

Premium Cinema – Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 2, seconda parte del capitolo conclusivo della saga. Katniss guida tutti i distretti ribelli contro il presidente Snow.

Iris – Scuola di polizia, primo capitolo della fortunata saga comica, riguardante improbabili personaggi arruolati in una sgangherata accademia di Polizia statunitense.

Altre emittenti

La7 – Eden – Un pianeta da salvare, in giro per il mondo alla scoperta della meravigliosa varietà di vegetazione, clima e paesaggi che offre la Terra. Un ecosistema complesso e tuttavia minacciato dall’intervento dell’uomo, sempre più letale per il pianeta.

Tv8 – La torre nera, un viaggio epico fra mondi paralleli connessi da un’unica struttura portante che rischia di finire nelle mani di un oscuro stregone. Roland Deschain, il Pistolero, si aggira nel vecchio West americano, dove “il mondo è andato avanti”, alla ricerca della leggendaria Torre Nera, nella speranza di riuscirci prima che il malvagio stregone Walter O’Dim, l’Uomo in Nero, metta le mani su essa, condannando il suo e il nostro mondo. In quest’ultimo vive il giovane Jake Chambers, che racconta al suo psichiatra di essere tormentato da oscure visioni di un mondo “altro” in cui vede la figura di uomo nero e quella di un pistolero accavallarsi a immagini di morte e sofferenza…

Nove – Gino, Gordon e Fred – Amici miei, Gino D’Acampo parte per un folle “road trip” con due amici d’eccezione: la superstar scozzese Gordon Ramsay e il celebre maître francese Fred Sirieix. A bordo di un camper viaggeranno tra Italia, Scozia e Francia in un tour delle loro amate terre, tra cibo, scherzi, risate e… qualche guaio.

Sky Cinema 1 – 7 ore per farla innamorare, Giampaolo Morelli dirige e interpreta una commedia romantica con Serena Rossi. Un giornalista scopre la relazione clandestina fra la sua fidanzata e il suo capo. Rimasto disoccupato e single, segue un corso sull’arte della seduzione con la speranza di riconquistare l’ex.

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

(Nella foto Pietro Mennea – La freccia del sud)