Stasera in Tv: cosa vedere domenica 23 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Non dirlo al mio capo, Lisa è diventata socia dello studio Vinci, ma Enrico spera che non superi l’esame d’avvocato per rendere nullo l’accordo stipulato tra loro e riprendersi le quote che le aveva ceduto. Nel frattempo, Massimo Altieri, giovane avvocato rampante, cerca di intentare una causa allo studio mettendo Lisa ed Enrico davanti a una enorme richiesta di danni.

Rai 2 – Hawaii Five-0, Steve McGarrett, un decorato tenente comandante dei Navy SEAL, ritorna a Honolulu, sua città natale, per investigare sulla morte del padre, ucciso da una banda di criminali che McGarrett conosce molto bene. In quest’occasione viene convinto dal governatore delle Hawaii a formare una speciale task force della State Police.

Rai 3 – Il segreto dei suoi occhi, Ray, ex agente dell’FBI, a distanza di 13 anni, riesce a trovare un indizio che riapre il caso dell’omicidio della figlia adolescente della collega Jess.

Rai Movie – Tutte lo vogliono, Chiara è una food designer, Orazio uno sciampista per cani. Sebbene Chiara abbia ritrovato dopo molti anni il suo primo amore adolescenziale, il bel Raffaello, l’incontro con Orazio probabilmente le cambierà la vita.

Mediaset

Rete 4 – Mani di velluto, il milionario Guido Quiller, Adriano Celentano, si innamora di una bella borseggiatrice, Eleonora Giorgi, e si finge ladro per amore.

Canale 5 – PSG – Bayern Monaco, finale di Champions League: il Paris Saint-Germain affronta il Bayern Monaco al “Da Luz” di Lisbona.

Italia 1 – New York Academy, Rudy, ballerina di danza classica, incontra Johnny, un violinista di talento: entrambi sognano di entrare nella piu’ prestigiosa scuola di spettacolo di New York.

Iris – Il sipario strappato, un fisico americano inizia a lavorare con gli scienziati del blocco comunista con l’intento di entrare nei laboratori missilistici della Germania Est e rubare la formula di un’arma segreta.

Premium Cinema – Fast & furious 5, quinto capitolo della spettacolare saga con Paul Walker e Vin Diesel. Dom viene arrestato ma evade grazie a Brian. Un agente federale e’ sulle loro tracce.

Altre emittenti

La7 – Atlantide – Anatomia di un dittatore, Andrea Purgatori presenta Storie di Uomini e di Mondi

Tv8 – Gomorra – La serie, il progetto televisivo parte da una storia del tutto originale, un monumentale arco narrativo che racconta il destino di due grandi famiglie. L’affresco di una realtà nella quale i valori seguono spesso logiche perverse, dettate dall’istinto di sopravvivenza. Non solo logiche criminali, nella serie trovano spazio anche le dinamiche e i legami familiari tipici della grande saga televisiva. Una struttura narrativa da lunga serialità, che iscrive idealmente Gomorra – La Serie nel novero dei grandi racconti contemporanei. Da un lato, un potente clan e i complessi meccanismi che regolano la gestione e il mantenimento di un impero camorristico, partendo dall’ordinario esercizio del potere, passando per l’ideazione di nuove strategie di ampliamento, fino ad arrivare alla guerra armata, strumento ultimo di affermazione. Dall’altro figure grandi e piccole che la Camorra la combattono e che, con gesti che vanno dall’eroismo quotidiano all’affermazione della legalità, lavorano incessantemente per contrastare e smontare un “Sistema” che è solo foriero di morte.

Nove – Rugantino, un film commedia del 1973 diretto da Pasquale Festa Campanile. Ambientato nella Roma del 1848, porta sul grande schermo il soggetto dell’omonimo musical di Garinei e Giovannini.

Fox – The Resident, un medico, giovane e idealista, inizia a lavorare sotto la supervisione di un superiore cinico e arrogante che non smette di mettere in luce gli aspetti negativi del sistema sanitario.

Sky Cinema 1 – Tutto il mio folle amore, Claudio Santamaria, Valeria Golino e Diego Abatantuono in un road movie di Gabriele Salvatores. Willi è un cantante girovago che si esibisce nelle discoteche e alle feste di matrimonio. Ha un figlio adolescente affetto da autismo ma che non ha mai conosciuto perche’ alla notizia della gravidanza decise di fuggire. Sedici anni dopo, Will si ricongiunge con il ragazzo, cresciuto con la madre Elena e il padre adottivo Mario, e lo porta con se’ in tour nei Balcani, dando vita a un’insolita e sorprendente avventura. Tratto da un romanzo di Fulvio Ervas.

