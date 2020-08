Stasera in Tv: cosa vedere sabato 22 agosto 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 22 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Una storia da cantare, Mina – Una leggenda, una voce senza tempo, una delle grandi stelle dell’universo della musica, una donna straordinaria: Mina è tutto questo e molto altro ancora e ”Una Storia da Cantare”, proverà a raccontarne il mito. Per festeggiare il suo compleanno in una grande festa di musica, con le sue canzoni più belle di ieri e di oggi. Narrata da Enrico Ruggeri con Bianca Guaccero

Rai 2 – Ho quasi sposato un serial killer, la vita di Kam viene sconvolta quando scopre che Rafael, l’uomo che frequenta, in realtà è un pericoloso serial killer che la stampa definisce il “Cacciatore”.

Rai 3 – Giù la testa, ribelle irlandese esperto di dinamite, emigra in Messico dove si allea con un rozzo e generoso bandito per svuotare una banca. Si ritrovano insieme a combattere con i peones di Pancho Villa e di Emiliano Zapata.

Rai Movie – Qualcosa è cambiato, New York City, anni ’90. Melvin, scrittore misantropo, finisce in viaggio con una cameriera e un vicino di casa. Riuscirà a trovare l’amore? Oscar 1998 a Jack Nicholson e Helen Hunt.

Mediaset

Rete 4 – Una vita, una storia di contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano, che confluiscono in un unico spazio: Acacias 38, un maestoso edificio situato in un quartiere borghese di una grande città spagnola. L’amore, la passione, la gelosia, la vendetta, l’odio e la gioia: questi ingredienti faranno parte delle vicende che coinvolgeranno i personaggi. Con la firma dell’amata autrice de “Il Segreto”, Aurora Guerra.

Canale 5 – La sai l’ultima?, in ogni puntata si sfideranno tre squadre composte da cinque concorrenti ciascuna e capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla.

Italia 1 – 5 bambini & It, durante la guerra, cinque bambini si trasferiscono da Londra a casa di uno zio, sul mare. Qui trovano un folletto sepolto da 8.000 anni.

Premium Cinema – Cattivissimo Me 2, Gru si è lasciato alle spalle la vita criminale. Cresce Margo, Edith e Agnes e sta con i Minions, ma la Lega Anti-Cattivi, bussa alla sua porta.

Iris – Basic, John Travolta è un ex agente della DEA, ma l’uccisione del sergente West, Samuel L. Jackson, spinge i suoi superiori a chiedere ancora il suo aiuto.

Altre emittenti

La7 – Schegge di Paura, l’avvocato Martin Vail sceglie i casi seguendo soltanto l’interesse economico, noncurante di alcun fine morale. L’ultimo suo impiego riguarda un chierichetto di nome Norton, accusato di aver brutalmente assassinato l’arcivescovo di Chicago con 79 coltellate.

Tv8 – Lezioni di piano, metà del Diciannovesimo secolo. Ada, una donna muta dall’età di sei anni con un eccezionale talento per la musica, insieme alla figlioletta Flora e al suo amato pianoforte, lascia la nativa Scozia per trasferirsi in Nuova Zelanda. Qui sposa il rigido Stewart, un colono che non si sforza di capire la fragilità e l’incredibile sensibilità della moglie. Anzi, le impedisce di suonare il pianoforte: la sua unica grande passione e, da sempre, l’unico modo della donna per comunicare con il mondo. Ada si ritrova sola in un posto selvaggio e nuovo. Con un uomo che non ama e lontana, troppo lontana, dalla sua Scozia. E dalla sua vita. Quando un rozzo inglese, George Baines, da tempo legato agli usi dei nativi maori, le recupera lo strumento, Ada stabilisce, con quell’uomo istintivo e selvaggio, diretto e autentico, un rapporto di silenziosa intesa. Dapprima fatta di sensazioni e di sguardi. Poi rafforzata dal pianoforte. Questa corrispondenza umana si trasforma presto in una passionale, conturbante, intesa erotica…

Nove – Attacco al clan – Caccia ai casalesi, “Per anni ho lottato contro il clan dei Casalesi… insieme a me c’era lo Stato: poliziotti, carabinieri, finanzieri, volontari. Tutti uniti con un unico obiettivo: dare ai cittadini un futuro senza mafia”. Il magistrato antimafia Catello Maresca, per raccontare altre due importantissime indagini di polizia che hanno scardinato uno dei principali clan camorristici attivi in Italia.

Sky Cinema 1 – La legge dei più forti, Naomie Harris in un action ambientato a New Orleans. Una poliziotta, in possesso di un video dal contenuto scottante, deve sfuggire ai criminali e a un gruppo di colleghi corrotti.

Fox – Grey’s Anatomy, Meredith, Richard e Alex affrontano le conseguenze della denuncia per frode fatta dalla Bailey. Tom intanto ottiene nuove responsabilità all’ospedale.

(Nella foto La sai l’ultima?)