Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 21 agosto 2020

Su Rai 1 “I migliori anni”, su Rai 2 “Mai fidarsi di quel ragazzo”, su Rai 3 “La grande storia”, su Rete 4 “Il burbero”, su Canale 5 “Come sorelle”, Su Italia 1 “17 again”, su La7 “I misteri di Parigi”, su Tv8 “Siviglia - Inter”, su Nove “Fratelli di Crozza”, su Sky Cinema “Now You See Me”, su Fox “The Big Bang Theory”, su Premium Cinema “Matrix Reloaded”, su Iris “We were young”, su Rai Movie “Bang Bang!”.

I programmi di prima serata in tv di venerdì 21 agosto 2020

Rai

Rai 1 – I migliori anni, il meglio delle 8 edizioni del programma ”I Migliori anni”, rivedremo i momenti più suggestivi ed emozionanti di uno spettacolo che ha visto esibirsi i più grandi artisti italiani ed internazionali del mondo della musica, del cinema e della televisione.

Rai 2 – Mai fidarsi di quel ragazzo, Riley e Kim, due ragazze del liceo, conoscono Chris, nuovo arrivato nella loro scuola. Riley diventa la sua vittima ma lui riesce sempre a farla franca ed evitare denunce, grazie all’influenza della famiglia…

Rai 3 – La grande Storia, la storia raccontata dal vivo attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo.

Rai Movie – Bang Bang!, l’audace Rajveer Nanda, nel tentativo di rubare il prezioso diamante Koh-i-Noor, conosce e conquista la bella Harleen, che vorrebbe viaggiare per il mondo.

Mediaset

Rete 4 – Il burbero, Mary, cameriera che vive a New York, viene richiamata in Italia dal marito, finito nei guai. Sull’aereo conosce un burbero avvocato.

Canale 5 – Come sorelle, dopo che l’olio prodotto per saldare i debiti della tenuta è bruciato nell’incendio, si cerca una soluzione per risolvere il problema. Ipek chiede un prestito a Cemal.

Italia 1 – 17 again – Ritorno al liceo, teen comedy con Zac Efron e Matthew Perry (“Friends”). Racconto spazio-temporale dentro al quale un quarantenne ritorna adolescente.

Premium Cinema – Matrix Reloaded, Keanu Reeves nel secondo film della trilogia di Matrix. Neo si trova dinanzi a risposte impreviste e a una nuova lotta per liberare la propria mente da Matrix.

Iris – We were young – Destinazione paradiso, cinque amici riscoprono con la maturita’ l’importanza di realizzare i sogni adolescenziali abbandonati da tempo.

Altre emittenti

La7 – I misteri di Parigi, serie TV francese di genere poliziesco in onda su France 2 (2011-2017). Ogni episodio è ambientato in un posto diverso (Moulin Rouge, Torre Eiffel, Museo del Louvre.

Tv8 – Siviglia – Inter, atto finale dell’Europa League 2019/2020 in cui la formazione allenata da Antonio Conte tenterà di andare all’assalto della squadra andalusa, vincitrice di questo trofeo per ben 5 volte dal 2007 ad oggi.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Now You See Me, illusionismo e colpi di scena in un thriller con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo e Morgan Freeman. Quattro maghi inscenano spettacolari trucchi di magia, sempre connessi a giganteschi furti.

Fox – The Big Bang Theory, ultima stagione per la serie vincitrice di 1 Golden Globe e 10 Emmy. Mentre Amy e Sheldon sono in viaggio di nozze, a Pasadena non si sta tranquilli come sperato.

