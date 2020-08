Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 20 agosto 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 20 agosto 2020

Rai

Rai 1 – L’uomo che cavalcava nel buio, Rocco, un ex-allenatore di cavalli, dopo undici anni fa ritorno nella scuderia in cui aveva lavorato e da cui era stato allontanato a causa della morte di Fabrizio, un fantino. Al suo ritorno, l’uomo ritrova Serena, la figlia di Fabrizio, ormai diventata donna, che aiuta Rocco a ritrovare la passione per i cavalli e a fare i conti col suo passato.

Rai 2 – Spezia – Frosinone, Rai Sport La Spezia. Calcio: Campionato Italiano di Serie B Play Off – Finale di ritorno Spezia-Frosinone

Rai 3 – Hudson e Rex, serie televisiva canadese remake del telefilm Il commissario Rex

Rai Movie – Taj Mahal, Mumbai, 2008. La diciottenne Louise, in vacanza con i genitori, finisce imprigionata nel lussuoso hotel Taj Mahal assediato dai terroristi. Riuscirà a salvarsi? Da una storia vera. In concorso a Venezia 2015.

Mediaset

Rete 4 – L’ultimo Boy Scout, Joe, un ex agente segreto stimato caduto in disgrazia, incontra Dix, un uomo solo e alla deriva. Insieme indagheranno su un misterioso omicidio.

Canale 5 – Zelig, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono una irresistibile edizione di Zelig con tanti comici, ospiti e momenti esilaranti.

Italia 1 – Chicago Med, le vicende quotidiane del personale medico impegnato nella cura dei pazienti di uno degli ospedali più indaffarati di Chicago.

Iris – Seven Swords, liberamente tratto dal romanzo Qijian Xia Tianshan di L. Yusheng. La storia di sette guerrieri che difendono i piu’ deboli da un esercito sanguinario.

Premium Cinema – Warrior, Nick Nolte, padre ex alcolista, allena il figlio, Tom Hardy, per un importante torneo di arti marziali, a cui partecipa anche il fratello, Joel Edgerton.

Altre emittenti

La7 – La grande scommessa, poco prima della crisi finanziaria del 2008, il guru di Wall Street Michael Burry scopre che diversi mutui per la casa sono in pericolo di insolvenza e decide di scommettere contro l’andamento del mercato attirando l’avidità di altri investitori.

Tv 8 – Dal profondo della terra, la geologa Nina Thiemann viene incaricata di controllare i tunnel di una miniera in seguito a degli strani incidenti. La donna scopre che la struttura è, effettivamente, gravemente pericolante…

Nove – La maschera di ferro, era il 1998 quando, reduce dal planetario successo di Titanic, Leonardo Di Caprio provava a scrollarsi di dosso l’etichetta di eroe romantico cimentadosi nel più classico dei film di cappa e spada. L’attore interpreta il giovane e crudele Luigi XIV, un re disposto a tutto pur di ottenere quello che vuole, impegnato in una politica estera particolarmente bellicosa. A proteggere sua maestà l’indomito D’Artagnan (interpretato da Gabriel Byrne), diviso dal destino dai suoi antichi compagni. Ma Luigi nasconde un atroce segreto e ben presto i quattro moschettieri (a Byrne si uniscono Depardieu, Irons e Malkovich) dovranno ritrovarsi e combattere uniti, un’ultima volta, per il futuro della Francia. Un fratello gemello, una maschera di ferro, il potere rivoluzionario dei Gesuiti e del suo capo, e un padre segreto e insospettabile, sono gli ingredienti di un film che gioca sull’equivoco e sull’istrionismo delle sue tante star, più o meno in stato di grazia. Il regista Wallace gestisce più che riprendere…

Sky Cinema 1 – Alita – Angelo della battaglia, gli autori di “Titanic”, James Cameron e Jon Landau, producono l’adattamento dell’omonimo manga, per la regia di Robert Rodriguez. Anno 2563: il dottor Dyson (il premio Oscar Christoph Waltz) perlustra una discarica alla ricerca di pezzi di ricambio per il suo laboratorio e si imbatte nei resti di una giovane cyborg (Rosa Salazar) appartenente a una tecnologia antica ma ancora avanzatissima e con delle impressionanti capacità nelle arti marziali. Dopo le cure dello scienziato, l’androide diventerà una spietata cacciatrice di taglie. Nel cast i premi Oscar Jennifer Connelly e Mahershala Ali.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Chicago Med)