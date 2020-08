Stasera in Tv: cosa vedere martedì 18 agosto 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 18 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Perduta nel Vermont, la famosa scrittrice Angela Young, sorpresa dal successo improvviso ed esasperata dall’attenzione dei mass media, ”fugge ” per un weekend da sola nel Vermont. A causa di un incidente d’auto perde la memoria e viene affidata al medico della cittadina, Jeff Callan, che vive da solo con i due figli dopo la morte della moglie.

Rai 2 – Squadra Speciale Cobra 11, il loro distretto è l’autostrada, i loro nemici: assassini, ricattatori e pirati della strada; la notte non esiste per gli uomini di Cobra11; la nostra sicurezza è il loro mestiere

Rai 3 – Sperciale Chi l’ha visto? – Il piccolo Gioele, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – Fiore di cactus, New York City, anni ’60. Julian, affermato dentista e dongiovanni, chiede all’assistente Stephanie di fingersi sua moglie. Iniziano i guai. Dalla commedia di Abe Burrows, ispirata a Barillet & Grédy.

Mediaset

Rete 4 – L’amore è eterno finchè dura, Nastro d’Argento a L. Morante come miglior attrice. Nonostante sia sposato, Gilberto, C. Verdone, partecipa ad uno speed-date che innesca la crisi del suo matrimonio.

Canale 5 – Guinness – Lo show dei record, Gerry Scotti conduce il programma in cui persone provenienti da ogni parte del mondo sfidano i propri limiti per entrare nel Guinness World Records.

Italia 1 – Chicago P.D., la banda che terrorizza il Little Village, fa un’altra rapina uccidendo una persona e rapendo la figlia dell’uomo che ha citato in giudizio la polizia di Chicago.

Iris – L’indiana bianca, una pattuglia di cavalleggeri in abiti civili viene formata per liberare due donne bianche, da anni prigioniere degli indiani Cheyenne.

Premium Cinema – Final Destination 3, la morte ritorna nel terzo capitolo della saga. Wendi al luna park, ha un terribile presentimento su una giostra.

Altre emittenti

La7 – Cavalcarono Insieme, Il maresciallo texano Guthrie McCabe accetta di aiutare l’ufficiale dell’Esercito Jim Gary nella ricerca di un gruppo di uomini rapiti dai guerrieri Comanche. Dopo aver liberato un paio di ostaggi, i due si accorgono che i sequestrati hanno adottato la cultura degli indiani d’America.

Tv8 – La perla del paradiso, Alex Anderson, fotografa, e Colin Page, scrittore, volano alle Fiji alla ricerca della famigerata perla blu, di cui lui ha parlato nel suo ultimo bestseller e che per lei significherebbe una promozione assicurata. L’avventura finirà per far scattare la scintilla. Ma sarà vero amore?

Nove – The Call, Jordan Turner (Halle Berry) lavora da anni come operatrice del 911, ha esperienza e sangue freddo nel gestire le situazioni, fino al giorno in cui un errore di giudizio incrina le sue sicurezze. Jordan si troverà a dover superare i suoi dubbi quando la giovane Casey Welson (Abigail Breslin) viene rapita. Toccherà alla donna aiutare la ragazza in questa difficile situazione e, nel frattempo, fare il possibile per consegnare chi l’ha presa alla giustizia.

Sky Cinema 1 – Rambo – Last Blood, quinta volta per Sylvester Stallone nei panni del veterano di guerra del Vietnam. Il rapimento della nipote Gabriela costringe John Rambo, da tempo stabilitosi in un ranch in Arizona, a varcare il confine con il Messico. L’indagine lo conduce in un locale gestito dai fratelli Martinez, sadici criminali implicati nel commercio sessuale di ragazze. Sono loro ad aver catturato e maltrattato Gabriela scatenando l’ira di Rambo che proverà a sgominare la banda usando le sue invincibili tecniche di guerriglia. Nel cast, Paz Vega interpreta la giornalista Carmen.

Fox – Grey’s Anatomy, Meredith, Richard e Alex affrontano le conseguenze della denuncia per frode fatta dalla Bailey. Tom intanto ottiene nuove responsabilità all’ospedale.

