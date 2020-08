Stasera in Tv: cosa vedere sabato 15 agosto 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 15 agosto 2020

RAI

Rai 1 – Una storia da cantare, secondo appuntamento del programma che celebra e racconta la vita di grandi cantautori, le loro storie, sia quelle vere che hanno vissuto, sia quelle che hanno immaginato. Un viaggio tra gli italiani e le loro canzoni, raccontate dai protagonisti e cantate dai migliori artisti del nostro paese. Un’occasione per proporre un racconto biografico dei personaggi più grandi della canzone italiana, ma anche per raccontare una storia musicale che è parte integrante della storia di noi tutti. Narrata da Enrico Ruggeri con Bianca Guaccero.

Rai 2 – Incubo in paradiso, Samantha ha una figlia di 18 anni ed un marito con cui sta vivendo un momento di crisi. La vacanza in barca con sua figlia, per Samantha si trasforma presto in un incubo.

Rai 3 – C’era una volta il West, un magnate delle ferrovie assolda un killer per eliminare l’unico ostacolo fra lui e la strada ferrata che congiunge l’est all’ovest: Mr McBain.

Rai Movie – I figli della mezzanotte, ormai anziano, l’indiano Saleem Sinai ripercorre la storia della sua straordinaria esistenza e della propria famiglia, legata alle vicende storiche che hanno attraversato il suo Paese. Dal romanzo di Salman Rushdie.

MEDIASET

Rete 4 – Sabrina, la storia di Sabrina, figlia dell’autista di una ricca famiglia, che da semplice ragazzina si trasforma in una stupenda donna.

Canale 5 – La sai l’ultima?, in ogni puntata si sfideranno tre squadre composte da cinque concorrenti ciascuna e capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla.

Italia 1 – Stardust, basato sull’omonimo romanzo. La fantastica avventura del giovane Tristan, che vuole conquistare la bella Victoria portandole in dono una stella.

Premium Cinema – Shark – Il primo squalo, Jason Statham è Jonas, un esploratore marino che dovrà dare la caccia a un antenato preistorico degli squali che si è risvegliato portando morte e distruzione.

Iris – Arlington Road, ispirato all’attentato di Oklahoma City. I vicini di casa di un professore di storia, non sono le persone tranquille che sembrano.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Laguna Blu, due bambini, Emmeline e Richard, sopravvivono a un naufragio e crescono insieme su un’isola deserta. Una volta diventati giovani ragazzi scoprono la sessualità.

Tv8 – In mezzo scorre il fiume, Missoula, Montana. Siamo intorno al 1910. Norman e suo fratello Paul crescono sotto l’occhio vigile del padre, un pastore presbiteriano. La mattina è dedicata alla scuola e agli studi religiosi. Il pomeriggio è per la pesca sul vicino fiume Blackfoot. L’apparente serenità finirà per scontrarsi con le personalità dei due fratelli, lontane come il giorno e la notte. Norman, posato e riflessivo, finirà per fare l’insegante. Paul, irruento e passionale, diventa un giornalista ribelle con una debole per il gioco d’azzardo.

Nove – Three Identical Strangers, il felice incontro di tre gemelli diciannovenni separati alla nascita li fa salire alla ribalta, ma sblocca anche un segreto inquietante che va oltre le loro vite.

Sky Cinema 1 – Downtown Abbey, dall’omonima serie tv di grande successo, i sofisticati intrighi della famiglia Crawley. Gli aristocratici padroni di casa e i loro servitori si mobilitano per l’imminente visita dei reali d’Inghilterra. Nella splendida tenuta dello Yorkshire tutto dovrà essere impeccabile.

Fox – Grey’s Anatomy, Meredith, Richard e Alex affrontano le conseguenze della denuncia per frode fatta dalla Bailey. Tom intanto ottiene nuove responsabilità all’ospedale.

(Nella foto Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero)