Ascolti tv 12 agosto: la Dea esce di scena con 6,3 mln e 34,6% (Canale5+Sky). Angela al 10,3%

Tra le generaliste vince Atalanta-Psg su Canale 5 (5,1 milioni e 28,1%) che sostituiva Come Sorelle, in una serata in cui Alberto Angela è tornato su Rai1 (Superquark al 10,3%). Tra i telefilm, quelli americani battono quello tedesco: su Italia1 Chicago Fire ha avuto 1,1 milioni e 6,1%. Champions League pay a oltre 1.170 milioni e 6,4%.