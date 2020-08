Ascolti tv tutti i dati 11 agosto: Valle chiude staccando Scotti. Chicago PD batte Cobra 11, InOnda meglio dei film

Ascolti, dinamiche. La fiction in replica di Rai1 si allunga per proporre la soluzione e nel computo Auditel così stavolta risultano meno ascolti ma più share del solito.

Il contesto: Anna Valle in replica contro Gerry Scotti, due film, due telefilm polizieschi, un talk in prime time

Una sfida incerta tra le ammiraglie – senza il calcio a turbare le acque in prima serata – martedì 11 agosto in tv. Ecco come i meter di Auditel hanno messo in fila le varie proposte generaliste in termini di ascolti.

Su Rai1 la replica della fiction ‘materana’ Sorelle, con Anna Valle protagonista, ha ottenuto 1,847 milioni di spettatori ed il 16,4%.

Dall’altra parte della barricata il super game show di Canale 5, Lo show dei record, con Gerry Scotti alla conduzione, ha avuto 1,715 milioni di spettatori ed il 10,8%.

Sul terzo gradino del podio si è collocata Italia 1: il telefilm Chicago PD ha raccolto 1,361 milioni di spettatori e 7,8% di share.

Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 è arrivato a 1,1 milioni di spettatori e 6,6%.

Su La7: In Onda-Focus, con Luca Telese e David Parenzo alla conduzione e tra gli ospiti Luciano Canfora, Marianna Aprile, Gaetano Manfredi, Piero Vigorelli, Andrea Crisanti, Ubaldo Bocci, Raffaele Fitto, Cecilia Strada, Pietro Senaldi, ha riscosso 658mila spettatori ed il 4,1% di share.

Su Rai3 il film francese in prima tv, Un amore sopra le righe, con Nicolas Bedos, Doria Tillier, Denis Podalydès, ha totalizzato 597mila spettatori ed il 3,7% di share.

Su Rete4 il cult Il secondo tragico Fantozzi, con Paolo Villaggio, Gigi Reder, Liu Bosisio, ha avuto 551mila spettatori e il 3,6% di share.

(Nella foto un momento clou di Sorelle)