Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 12 agosto 2020

Rai 1 – Superquark, in questa stagione vedremo una nuovissima serie della BBC, Seven Worlds one Planet è una serie di 7 documentari in cui ogni episodio si concentra su un continente. Oltre 1.500 persone hanno lavorato alla serie, che è stata girata in 41 paesi diversi, per più di 1.794 giorni di riprese. Milioni di anni fa forze incredibili hanno lacerato la crosta terrestre creando i nostri sette continenti, ognuno con il suo clima, il suo terreno e la sua vita unica. Dal colorato paradiso del Sud America al caldo torrido dell’Africa, Seven Worlds One Planet mostra il carattere di ogni continente. Tante sorprendenti storie inaspettate, paesaggi iconici e spettacolare fauna selvatica. Un viaggio che apre gli occhi intorno a un mondo che pensavi di conoscere. Come ogni estate Piero Angela vi accompagnerà alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza.

Rai 2 – Squadra Speciale Cobra 11, il loro distretto è l’autostrada, i loro nemici: assassini, ricattatori e pirati della strada; la notte non esiste per gli uomini di Cobra11; la nostra sicurezza è il loro mestiere

Rai 3 – L’altra metà della storia, Tony Webster, divorziato e ormai in pensione, conduce una vita solitaria e relativamente tranquilla. Un giorno viene a sapere che la madre della ragazza con cui stava ai tempi dell’università, Veronica, gli ha lasciato, nelle sue volontà testamentarie, il diario tenuto dal suo migliore amico dell’epoca, che si era messo con Veronica dopo che lei e Tony si erano lasciati. Il tentativo di recuperare il diario, ora nelle mani di una Veronica più anziana, ma egualmente enigmatica, lo costringe a rivisitare i suoi ricordi degli anni giovanili.

Rai Movie – Parigi a tutti i costi, Maya, una giovane e bella stilista marocchina che vive a Parigi da vent’anni, sta finalmente per avere un avanzamento di carriera, nella casa di moda in cui lavora.

Rete 4 – CR4, programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore Piero Chiambretti

Canale 5 – Atalanta – PSG, dall’Estadio Da Luz di Lisbona, citta’ sede delle Final Eight, diretta della super sfida di Champions League Atalanta-Paris Saint-Germain.

Italia 1 – Chicago Fire, tornano le vicende dei pompieri della Caserma 51 di Chicago. Da questa fortunata serie sono nati 3 spin off: Chicago PD, Chicago Med e Chicago Justice. Nella settima stagione nuove sfide e nuovi drammi per i pompieri e paramedici della Caserma 51. Carl Grissom continuerà a ostacolare Kelly Severide e a colpire Boden. Gabriella partirà per Porto Rico lasciando Il tenente Casey da solo a raccogliere i pezzi prima di poter ricominciare.

Premium Cinema – The Banana Splits Movie, In questa commedia horror, per un inconveniente durante la registrazione dello show dei Banana Split, i 4 pupazzi-robot si trasformano in feroci assassini.

Iris – La formula della felicità, un farmacista ed una donna, infelici nei rispettivi matrimoni, iniziano una relazione in cui fanno anche uso di droghe farmaceutiche.

La7 – Istinto primordiale, Ethan è un affermato naturalista che ora è rinchiuso in un manicomio con l’accusa di aver commesso efferati omicidi. Il suo caso viene affidato ad un giovane psichiatra, Theo, che cerca di indagare sul caso.

Tv8 – Serendipity, Jonathan Trager e Sara Thomas si incontrano mentre fanno compere per il Natale. Complice la magica atmosfera delle feste si innamorano. Ma, se lui si butterebbe senza pensarci due volte in una relazione, lei appare titubante. Sara crede nel destino e al destino vuole lasciare le sorti del loro amore. I due decidono di non frequentarsi, attendendo che sia il fato a far riunire le loro strade. Passano gli anni. Jonathan e Sara vivono vite diverse, accanto a nuovi compagni di viaggio. Poi, improvvisamente, ecco il nuovo, fatidico incontro. Ci sarà il lieto fine?

Nove – Finchè giudice non ci separi, la storia di Massimo, fresco di separazione, non è nuova alla società del nostro tempo. Il giudice gli ha tolto tutto: la casa, la figlia e lo ha costretto a versare mensilmente un cospicuo assegno alla moglie, riducendo a tal punto le sue possibilità economiche da potersi permettere al massimo uno squallido appartamento di 35mq. Gli amici di una vita, Mauro, Paolo e Roberto, anch’essi separati, non tardano a dispensargli consigli su come affrontare una situazione diventata ormai, insostenibile tanto da far balenare in Massimo l’idea di compiere l’estremo gesto. Proprio quando gli sforzi dei tre sembrano riportare alla ragione il loro amico, una nuova vicina suona alla porta di Massimo e sconvolge nuovamente la vita di quest’ultimo.

Sky Cinema 1 – Midway, War movie pirotecnico di Roland Emmerich, con Ed Skrein, Woody Harrelson e Dennis Quaid, che ripercorre la battaglia di Midway. Giugno, 1942: la Marina degli Stati Uniti respinge l’attacco della flotta imperiale giapponese siglando la vittoria cruciale della guerra nel Pacifico.

Fox – Station 19, un gruppo di vigili del fuoco di Seattle, e le loro vite personali e professionali. A capo della Stazione 19 vi è Pruitt Herrera, padre di Andy, che ha scelto di percorrere la medesima carriera del padre.

