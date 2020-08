Ascolti tv 10 agosto: Riondino chiude bene. Inter (Tv8) batte Pieraccioni (Canale5) e Battiti (Ita1)

Su Rai1 la replica de Il Giovane Montalbano, Un'albicocca, raggiunge il 21,9%, staccando Il paradiso all'improvviso con Pieraccioni al 9,6% e il nuovo appuntamento con Battiti Live al 7,2%. Ma al secondo posto della graduatoria assoluta si colloca l'Inter di Europa League, in semifinale con l'11,9% in chiaro su Tv8 e il 4,7% su Sky.

Ascolti dinamiche: stravince Il Giovano Montalbano2, dietro arriva non distante Inter- Bayer Leverkusen free+pay a oltre tre milioni: 2,176 milioni in chiaro e 873mila a pagamento

Il commissario Salvo alla fine non si è sposato ed è rimasto a Vigata, impressionato dall’omicidio di Falcone. Raccontava anche questo, lunedì 10 agosto, Un’albicocca. Con il calcio dell’Europa League su Sky e Tv8 a competere, ieri su Rai1 in replica da Vigata Il Giovane Montalbano2 ha riscosso 3,644 milioni ed il 21,9% (4,268 milioni ed il 23,7% sette giorni prima). L’attore tarantino ha distanziato nettamente Canale 5. Trasmettendo il quarto film consecutivo di e con Leonardo Pieraccioni, Il paradiso all’improvviso, l’ammiraglia del Biscione ha conquistato 1,7 milioni e il 9,6%. Battiti Live, by Radionorba e sponsorizzato da Vodafone ha fatto ancora bene. Su Italia 1 la nuova puntata dell’evento con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci alla conduzione ha avuto ben 1,186 mln spettatori e 7,2%.

Su Tv8 però, Inter-Bayer Leverkusen, vinta dai nerazzurri per due a uno, ha avuto 2,178 milioni di spettatori e l’11,9%% di share. Su Sky l’incontro ha avuto 873mila spettatori e 4,7%.

Dietro i primi questa la graduatoria in coda.

Su Rai2 Hawaii Five-0 è arrivato a 907mila spettatori e 4,8%; Ncis New Orleans ha ottenuto 720mila spettatori e 4,1%.

Su Rete4 la pellicola Codice Mercury, a 589mila e 3,6%.

Su Rai Tre Ippocrate a 559mila e 3,1%.

Su La7 Propaganda Live-The Movie a 282mila spettatori e 2,6%.