Stasera in Tv: cosa vedere martedì 11 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Sorelle, Chiara è un brillante avvocato single che si è trasferita a Roma dopo aver chiuso i rapporti con la sua famiglia a Matera. La misteriosa sparizione di Elena, sua sorella minore, la costringe a tornare in Basilicata e a provare a mettere ordine in quel che resta dei suoi affetti.

Rai 2 – Squadra Speciale Cobra 11, il loro distretto è l’autostrada, i loro nemici: assassini, ricattatori e pirati della strada; la notte non esiste per gli uomini di Cobra11; la nostra sicurezza è il loro mestiere

Rai 3 – Un amore sopra le righe, quando Sarah incontra Victor nel 1971, non immagina che diventerà uno dei più importanti scrittori francesi e che passeranno insieme 45 anni pieni di passioni, tradimenti, delusioni e successi. Ma chi è veramente la donna che vive all’ombra del celebre marito?

Rai Movie – Animal Kingdom, dopo la morte della madre, Josh si trasferisce dalla nonna e dagli zii, un clan di gangster pericolosi, che rispettano solo la legge del più forte, come nel regno animale. Film ispirato alla vicenda della sparatoria realmente avvenuta nel 1988 a Walsh Street, nel quartiere South Yarra di Melbourne.

Mediaset

Rete 4 – Il secondo tragico Fantozzi, continuano le terrificanti disavventure quotidiane del povero ragioniere Ugo Fantozzi e della sua famiglia.

Canale 5 – Guinness – Lo show dei record, Gerry Scotti conduce il programma in cui persone provenienti da ogni parte del mondo sfidano i propri limiti per entrare nel Guinness World Records.

Italia 1 – Chicago P.D., la banda che terrorizza il Little Village, fa un’altra rapina uccidendo una persona e rapendo la figlia dell’uomo che ha citato in giudizio la polizia di Chicago.

Iris – I dannati e gli eroi, 1881. Un sergente afroamericano è accusato del duplice delitto di una ragazza e di suo padre. Lo difende il comandante del suo reparto.

Premium Cinema – Final Destination 2, capitolo 2 della saga. Si puo’ ingannare la morte? Kimberly Corman sta partendo con gli amici per un weekend quando ha la premonizione di un terribile incidente.

Altre emittenti

La7 – In Onda, i programma di approfondimento dal lunedì al sabato alle 20.30 condotto da David Parenzo e Luca Telese

Tv8 – La perla del paradiso, Alex Anderson, fotografa, e Colin Page, scrittore, volano alle Fiji alla ricerca della famigerata perla blu, di cui lui ha parlato nel suo ultimo bestseller e che per lei significherebbe una promozione assicurata. L’avventura finirà per far scattare la scintilla. Ma sarà vero amore?

Nove – Il tredicesimo guerriero, siamo nel 910, a Bagdad. Il poeta e cortigiano Ahmad Ibn Fadlan (Antonio Banderas) intrattiene una relazione amorosa con la moglie di un nobile. Questi lo scopre e convince il califfo ad allontanarlo con la scusa di nominarlo ambasciatore presso le Terre del Nord. Ahmad parte per la sua missione accompagnato dal fido Melchisidek (Omar Sharif).

Sky Cinema 1 – Duplex – Un appartamento per tre, allegria e tante risate con Ben Stiller e Drew Barrymore, vittime di una sadica vecchietta, mattatrice di una giostra di esilaranti gag. Una coppia di giovani coniugi trova finalmente la casa dei sogni, ma si accorge ben presto di dover fare i conti con l’anziana signora del piano di sopra. I continui dispetti e le inumerevoli ripicche esasperano la giovane coppia, ma la misura diventa colma quando entrambi vengono licenziati per colpa della diabolica megera. Non resta che liberarsi del problema con un delitto perfetto, ma ogni tentativo di uccidere la donna peggiora la situazione.

Fox – Grey’s Anatomy, Meredith, Richard e Alex affrontano le conseguenze della denuncia per frode fatta dalla Bailey. Tom intanto ottiene nuove responsabilità all’ospedale.

