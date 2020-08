Ascolti Tv 9 agosto: Vince Incontrada, bene il film di Canale5. I Motori rombano su Sky e Tv8

Su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2,236 mln e 13,7% e 2 mln e 14,5%. Su Canale5 Bold Pilot 1,861 milioni e 12,2%. Su Rai2 Hawaii Five-0 a 1,160 mln (7,1%), NCIS New Orleans 1,1 mln (7%). Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu 914mila e 5,8%. Su Italia1 Game Night 667mila e 4,3%. Su Rete4 Una Serata Bella per Te, Bigazzi 359mila e 3,2%. Su Tv8 Gomorra 496mila e 3%. Su La7 Atlantide 256mila e 2,4%.

Ascolti motori: F1 live al 10% su Sky, Motogp in differita all’11,1% su Tv8.

Nessuna rottura degli equilibri nella serata tv generalista del 9 agosto 2020, caratterizzata da alcune prime tv in onda, in una giornata in cui nel day time sono stati i motori il principale motivo di attrazione per gli sportivi. Ma ecco la graduatoria della prima serata.

Su Rai1 la replica di Non dirlo al mio capo2, con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, ha avuto 2,236milioni e 13,73% e 2 mln e 14,49%.

Su Canale 5 il film in prima tv Bold Pilot -Leggenda di un campione con Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuskan, ha riscosso 1,861 milioni e 12,2%.

Su Rai 2 il telefilm Hawaii Five-0 ha conquistato 1,160 milioni di spettatori e il 7,1%, Ncis New Orleans a 1,125 milioni di spettatori e il 7%.

Su Rai3 in replica A raccontare comincia tu, con Luciana Littizzetto ospite di Raffaella Carrà, ha totalizzato 914mila spettatori ed il 5,8%.

Su Italia 1 il film in prima tv Game Night-Indovina chi muore stasera? ha raccolto 667mila spettatori e il 4,3% di share.

Su Rete4 la replica dello show Una serata bella… per te, Bigazzi!, ha conseguito 359mila spettatori e il 3,2%.

Su Tv8 Gomorra- La serie a 496mila e 3,2%.

Su La7 Atlantide ha totalizzato 256mila spettatori e 2,43%.

Nel pomeriggio e poi in preserale su Tv8, in differita, e in diretta su Sky al primo pomeriggio:

La Superbike a 518mila e 4,1%, MotoGp da Brno a 1,174 e 11,1% di share (gara vinta da Binder con Morbidelli secondo).

Formula 1 da Silverstone a 1,169 milioni e 8,2% di share (gara vinta da Verstappen, con Leclerc quarto).

Su Sky in diretta: MotoGp a 779mila e 6,3%; Formula a 1,081 milioni e 10%.