Stasera in Tv: I programmi di lunedì 10 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Il giovane Montalbano, ora Montalbano si sente rinato: ha recuperato il suo rapporto con Livia e per dare una svolta alla sua vita chiede il tra sferimento a Genova. La notizia trapela all’interno del commissariato, e le conseguenze si possono immaginare: Catarella vorrebbe seguirlo a Genova, il giovane Fazio se ne risente e Augello non ci sta a perdere un amico come Salvo. Ma l’impegno di tutti è per risolvere il caso della scomparsa di una giovane barista, Pamela, con una vita sessuale molto libera. Sarà stato uno dei suoi amanti? Un altro caso impegna Montalbano: i furti nelle case di Vigata. Il ladro però non ruba mai più di poche decine di migliaia di lire. Un ladro onesto, che prende solo il necessario per vivere..

Rai 2 – Hawaii Five-0, Steve McGarrett, un decorato tenente comandante dei Navy SEAL, ritorna a Honolulu, sua città natale, per investigare sulla morte del padre, ucciso da una banda di criminali che McGarrett conosce molto bene. In quest’occasione viene convinto dal governatore delle Hawaii a formare una speciale task force della State Police.

Rai 3 – ippocrate, Benjamin è convinto che diventerà un bravo medico e sta per affrontare il suo primo stage, presso l’istituto in cui lavora suo padre, il professor Barois. L’esperienza si rivela però tutt’altro che semplice e niente va come Benjamin aveva sperato, costretto a confrontarsi non solo con i propri limiti e paure, ma anche quelle di pazienti, familiari, medici e resto del personale. La pratica è più difficile della teoria, le responsabilità pesantissime, suo padre è assente e il suo collega stagista è un medico molto più esperto di lui: Benjamin non è più sicuro di niente…

Rai Movie – Silverado, West, 1880. Nella corrotta città di Silverado fa ingresso un manipolo di stranieri. Il loro intento è di riportare la giustizia tra i cittadini. Ci riusciranno? Due candidature agli Oscar 1986.

Mediaset

Rete 4 – Codice Mercury, un bambino autistico decodifica un codice segreto della Difesa. Dopo che i suoi genitori vengono uccisi, viene affidato ad un agente dell’FBI.

Canale 5 – Il paradiso all’improvviso, Lorenzo, felicemente single, è invidiato dai suoi amici Taddeo e Giandomenico per la sua libertà. Ma non durerà a lungo.

Italia 1 – Vodafone Battiti Live, gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell’estate italiana

Premium Cinema – Hunger Games – La ragazza di fuoco, capitolo II della saga con Jennifer Lawrence. Katniss e Peeta, vinti gli Hunger Games, sono diventati i simboli della rivoluzione.

Iris – I Goonies, Un cult del genere avventura per ragazzi. Un gruppo di ragazzini scopre un’antica mappa scritta da un leggendario pirata e parte alla ricerca del tesoro.

Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – Inter – Bayer Leverkusen, i neroazzurri di Antonio Conte sfidano i tedeschi del Bayer Leverkusen in una gara secca valida per i quarti di finale dell’Europa League 2019/2020.

Nove – I sogni segreti di Walter Mitty, un uomo dalla vita ordinaria lavora per la rivista Life ed è segretamente innamorato della collega Cheryl. Fugge dalla propria esistenza mediocre sognando grandi imprese ad occhi aperti, ma l’improvvisa sparizione di una fotografia per l’ultima copertina del rotocalco lo spinge ad affrontare la più grande avventura della sua storia: andare alla ricerca del negativo, ovunque esso sia. Nell’impresa, viene accompagnato da un improbabile impiegato di un servizio di appuntamenti online.

Sky Cinema 1 – City of Crime, action carico di tensione con Chadwick Boseman, star di “Black Panther”, e Sienna Miller. Per catturare due criminali sterminatori di una squadra di poliziotti, un detective, dall’infanzia segnata per la morte del padre in servizio, blocca per una notte i 21 ponti di Manhattan.

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

