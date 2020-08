Stasera in Tv: cosa vedere domenica 9 agosto 2020

Su Rai 1 “Non dirlo al mio capo”, su Rai 2 “Hawaii Five 0”, su Rai 3 “A raccontare comincia tu”, su Rete 4 “Una serata bella per te: Bigazzi!”, su Canale 5 “Bold pilot”, Su Italia 1 “Game Night”, su La7 “Atalntide”, su Tv8 “Gomorra – La serie”, su Nove “Pane, Amore e Fantasia”, su Sky Cinema “Il luogo delle ombre”, su Fox “Homeland”, su Premium Cinema “xXx – Il ritorno di Xander Cage” su Iris “Il grande Gatsby”, su Rai Cinema “Prima di lunedì”

I programmi di stasera in tv di 9 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Non dirlo al mio capo, Enrico viene aggredito per aver difeso una banca, Romeo è rientrato a scuola e Lisa, durante una festa, ha lasciato a troppe persone il suo numero, suscitando la gelosia di Enrico. È così che conosce Fabrizio Del Corso.

Rai 2 – Hawaii Five 0, Steve McGarrett, un decorato tenente comandante dei Navy SEAL, ritorna a Honolulu, sua città natale, per investigare sulla morte del padre, ucciso da una banda di criminali che McGarrett conosce molto bene. In quest’occasione viene convinto dal governatore delle Hawaii a formare una speciale task force della State Police.

Rai 3 – A raccontare comincia tu, Raffaella Carrà incontra una grande interprete comica: Luciana Littizzetto. Autoironica e dissacrante, la Littizzetto ha conquistato il pubblico di ogni età con i suoi monologhi irriverenti. Una lunga e fortunata carriera, tra innumerevoli partecipazioni televisive, cinematografiche e radiofoniche.

Rai Movie – Prima di lunedì, Marco e Andrea, a bordo di una grossa automobile, si scontrano con la 500 di Carlito Brigante, il quale, come indennizzo dei danni riportati dalla sua macchina, affida loro la consegna di un gigantesco e misterioso uovo di Pasqua, che dovranno portare da Torino a Torre del Greco.

Mediaset

Rete 4 – Una serata bella per te, Bigazzi!, il Concerto evento dedicato a Giancarlo Bigazzi a condurre Alfonso Signorini e Rosita Celentano

Canale 5 – Bold Pilot, da una storia vera. L’emozionante avventura del fantino Halis Karatas, il cui incontro con Bold Pilot, uno splendido cavallo, cambiera’ la sua vita.

Italia 1 – Game night – Indovina chi muore stasera, tre coppie sono solite trovarsi per una serata dedicata ai giochi di societa’. Una sera, il gioco prende delle pieghe inattese.

Iris – Il grande Gatsby, la passionale storia, ambientata nel 1922, di J. Gatsby, misterioso milionario da tutti conosciuto per le sue sfarzose feste, e per il suo amore impossibile per la sofisticasta Daisy, moglie dell’ex campione di polo Tom Buchanan.

Premium Cinema – xXx – Il ritorno di Xander Cage, terzo capitolo della saga, con Vin Diesel e Samuel L. Jackson. Xander Cage torna a combattere in una missione che solo lui puo’ riuscire a portare a termine.

Altre emittenti

La7 – Atalntide – Nanoa Parbat, alla scoperta del mondo con i grandi documentari presentati da Andrea Purgatori.

Tv8 – Gomorra – La serie, il progetto televisivo parte da una storia del tutto originale, un monumentale arco narrativo che racconta il destino di due grandi famiglie. L’affresco di una realtà nella quale i valori seguono spesso logiche perverse, dettate dall’istinto di sopravvivenza. Non solo logiche criminali, nella serie trovano spazio anche le dinamiche e i legami familiari tipici della grande saga televisiva. Una struttura narrativa da lunga serialità, che iscrive idealmente Gomorra – La Serie nel novero dei grandi racconti contemporanei. Da un lato, un potente clan e i complessi meccanismi che regolano la gestione e il mantenimento di un impero camorristico, partendo dall’ordinario esercizio del potere, passando per l’ideazione di nuove strategie di ampliamento, fino ad arrivare alla guerra armata, strumento ultimo di affermazione. Dall’altro figure grandi e piccole che la Camorra la combattono e che, con gesti che vanno dall’eroismo quotidiano all’affermazione della legalità, lavorano incessantemente per contrastare e smontare un “Sistema” che è solo foriero di morte.

Nove – Pane, Amore e Fantasia, appena giunto nel piccolo paese cui è stato trasferito, il maresciallo dei carabinieri Antonio Carotenuto fa la conoscenza di Mariella, una bella e brava ragazza che sa difendersi dagli ammiratori troppo audaci.

Fox – Homeland, stagione conclusiva per la spy story vincitrice di 5 Golden Globe e 8 Emmy. Carrie è in ospedale e cerca di riprendersi dopo i drammatici eventi occorsi in Russia.

Sky Cinema 1 – Il luogo delle ombre, Anton Yelchin nel fantathriller dal romanzo di Dean Koontz. Un ragazzo, in grado di comunicare con i morti, difende la sua città da un misterioso straniero attorniato da oscure creature.

(Nella foto Il grande Gatsby)