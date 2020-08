Ascolti tv tutti i dati 4 agosto: Valle batte Scotti, Chicago PD dietro. Beirut: Gentili batte Telese e Parenzo

Ascolti, dinamiche. La fiction si Rai1 si allunga e vince. Cresce Cobra 11. Gentili premiata per lo speciale

Il contesto: Anna Valle in replica contro Gerry Scotti, film, telefilm polizieschi, due talk in prime time

Una sfida incerta tra le ammiraglie – senza il calcio a turbare le acque in prima serata – martedì 4 agosto in tv, ma con la terrificante esplosione di Beirut che ha convinto Rete4 ad allungare Stasera Italia Week News. Ecco come i meter di Auditel hanno messo in fila le varie proposte generaliste in termini di ascolti.

Su Rai1 la replica della fiction ‘materana’ Sorelle, con Anna Valle protagonista, ha ottenuto 2,128 milioni di spettatori ed il 12,2% (1,746 milioni di spettatori e il 9,4% di share sette giorni prima alle prese con Tempatation Island), con un prolungamento notturno a 1,250 milioni e 16,77%.

Dall’altra parte della barricata il super game show di Canale 5, Lo show dei record, con Gerry Scotti alla conduzione, ha avuto 1,841 milioni di spettatori ed il 10,42%.

Sul terzo gradino del podio si è collocata Italia 1: il telefilm Chicago PD ha raccolto 1,428 milioni di spettatori e 8,3% di share.

Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 è arrivato a 1,136 milioni di spettatori e 5,6% e poi 1,024 milioni e 5,8%.

Su Rai3 il film francese in prima tv, 50 Primavere, con Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot, ha totalizzato 937mila spettatori ed il 4,83% di share.

Su Rete4 Speciale Stasera Italia News, con Pierferdinando Casini, Maria Giovanna Maglie, Alberto Negri tra gli ospiti che hanno supportato Veronica Gentili nella seconda parte del programma, ha avuto 932mila spettatori e il 4,7% di share.

Su La7: In Onda-Focus, con Luca Telese e David Parenzo alla conduzione e tra gli ospiti Roberto Speranza, Massimo Galli, Giulio Gallera, Francesca Nava e Bernard Henry Levy, con un collegamento con il comizio ligure di Matteo Salvini tra i contenuti (con la documentazione dei selfie senza mascherina e distanza), ha riscosso 757mila spettatori ed il 4,2% di share.

Le altre partite della giornata

In access tra i talk ha vinto Rete4, con Veronica Gentili che batte ancora i maschi in competizione. Stasera Italia News ha conquistato 1,169 milioni di spettatori e il 6,1% di share e poi 1,429 milioni e 7,1% nella seconda parte. Su La7 In Onda in versione standard ha conseguito 1,072 milioni di spettatori e 5,34%. Su Rai2 Tg2Post con Luca Salerno alla conduzione ha avuto 1,069 milioni di spettatori e il 5,25%.

Nella stessa fascia: su Rai1 Techetechete raccoglie 3,7 milioni di spettatori e il 18,3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 2,8 milioni di spettatori con uno share del 13,9%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1,308 milioni di spettatori con il 6,5%.

Nel preserale vince Rai1 con le nuove puntate di Reazione a Catena. Su Rai1 Reazione a Catena 2,162 milioni di spettatori e 19,6% e 3,530 milioni di spettatori e 24,5%. Su Canale 5 in replica The Wall a 1 milione di spettatori e 9,8% e 1,8 milioni di spettatori e 13,1%.

(Nella foto un momento clou di Sorelle)