Ascolti tv tutti i dati 3 agosto: Riondino straccia Pieraccioni. Battiti sul podio. Inaugurazione ponte Genova: 23,6% su Rai1

Ascolti dinamiche: stravince Il Giovano Montalbano2 che fa più del doppio de Il pesce innamorato. Bene Battiti.

Frecce tricolori, Sergio Mattarella, un temporale e l’arcobaleno per l’inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio da Genova al pomeriggio, con dirette di Rai1, Rete4 e La7 per raccontare l’evento. Il commissario Salvo alla sera è stato invece alle prese con un personaggio pirandelliano, nell’episodio ritrasmesso ieri, lunedì 3 agosto, Il ladro onesto (Il Giovane Montalbano), caratterizzato alla fine dal mancato trasferimento a Genova. Le valenze sentimentali della prima fase formativa del personaggio di Andrea Camilleri impersonato da Michele Riondino pesano anche nella seconda stagione del prequel. Senza calcio a competere ieri su Rai1 in replica da Vigata Il Giovane Montalbano2 ha riscosso ben 4,268 milioni ed il 23,7% (4,166 milioni ed il 22,6% sette giorni prima). L’attore tarantino ha distanziato nettamente Canale 5. Trasmettendo il terzo film consecutivo di e con Leonardo Pieraccioni, Il pesce innamorato, l’ammiraglia del Biscione ha conquistato 1,866 milioni e il 9,7%. Battiti Live, by Radionorba e sponsorizzato da Vodafone ha fatto ancora bene. Su Italia 1 la seconda puntata dell’evento con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci alla conduzione e sul palco in versione distanziata ma a ripetizione artisti come Fedez, Cara, The Kolors, Baby K, Annalisa, Fred De Palma, Nek, Boomdabash, Alessandra Amoroso, Piero Pelù, Anna, Rocco Hunt, Bugo, Ermal Meta, Shade, Francesco Renga, Mr Rain ha avuto ben 1,548 mln spettatori e 8,7% (alla prima puntata 1,6 mln e 9,5%, l’anno scorso, mercoledì 10 luglio 2019, in ben altra situazione, aveva riscosso 1,691 milioni di spettatori ed il 9,4%).

Dietro i primi questa la graduatoria. Su Rai2 Hawaii Five-0 è arrivato a 1,047 milioni di spettatori e 5,1%; Ncis New Orleans ha ottenuto 829mila spettatori e 4,5% Su Rai Tre la serie tv in prima tv Bodyguard 826mila e 4,5%.Su Rete4 la pellicola Cobra, con Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Reni Santoni, Andrew Robinson 686mila e 3,6%.Su La7 Eden-Un pianeta da salvare a 475mila spettatori e 2,9%.

Le altre partite di giornata

In access su Rai1 Techetechete ha conseguito 4,045 milioni di spettatori con il 19,9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,9 milioni di spettatori con uno share del 14,3%.

Ecco la graduatoria dei talk, con Luca Telese e David Parenzo stavolta dietro a Veronica Gentili e davanti a Luca Salerno.

Su Rete4 Stasera Italia News ha riscosso 1,146 milioni e 5,9% e 1,329 mln e 6,5%. Su La7 In Onda è arrivato a 1,082milioni e 5,4%.Su Rai2 Tg2 Post con Luca Salerno alla conduzione ha totalizzato 1,037 milioni e 5,1% di share.

Nle preserale su Rai1 – dalle 18.15 alle 19.32 – l’Inaugurazione del Ponte San Giorgio di Genova ha riscosso 2,939 milioni di spettatori con il 23.6%. Reazione a Catena Mix 2,765 milioni di spettatori e il 18,3%. Su Canale 5 la replica di The Wall a 1,2 milioni di spettatori con 10,1% di share e 2,073 milioni con il 14,4% di share. Su Rete4 TG4: Speciale Inaugurazione del Ponte San Giorgio di Genova 376mila spettatori con il 3% e Tempesta d’Amore 802mila e 4,5%. Su La7TGLA7 Speciale 223mila spettatori e 1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Inaugurazione Ponte San Giorgio)