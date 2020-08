Stasera in Tv: cosa vedere martedì 4 agosto 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 4 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Sorelle, Chiara è un brillante avvocato single che si è trasferita a Roma dopo aver chiuso i rapporti con la sua famiglia a Matera. La misteriosa sparizione di Elena, sua sorella minore, la costringe a tornare in Basilicata e a provare a mettere ordine in quel che resta dei suoi affetti.

Rai 2 – Squadra Speciale Cobra 11, il loro distretto è l’autostrada, i loro nemici: assassini, ricattatori e pirati della strada; la notte non esiste per gli uomini di Cobra11; la nostra sicurezza è il loro mestiere

Rai 3 – 50 primavere, Aurora è separata, ha appena perso il lavoro e viene a sapere che presto diventerà nonna. Insomma, la società la sta gentilmente mettendo ai margini. Così, quando Aurora ritrova per caso un amore di gioventù decide di resistere, rifiutare ciò che il destino le sta offrendo e provare a iniziare una nuova vita.

Rai Movie – Takers, Los Angeles, terzo millennio. Cinque rapinatori di banche si riuniscono a un loro socio appena uscito di carcere per un colpo milionario. Non sanno che sulle loro tracce ci sono due temuti agenti di polizia.

Mediaset

Rete 4 – L’amore è eterno finchè dura, Nastro d’Argento a L. Morante come miglior attrice. Nonostante sia sposato, Gilberto, C. Verdone, partecipa ad uno speed-date che innesca la crisi del suo matrimonio.

Canale 5 – Guinness – Lo show dei record, Gerry Scotti conduce il programma in cui persone provenienti da ogni parte del mondo sfidano i propri limiti per entrare nel Guinness World Records.

Italia 1 – Chicago P.D., la banda che terrorizza il Little Village, fa un’altra rapina uccidendo una persona e rapendo la figlia dell’uomo che ha citato in giudizio la polizia di Chicago.

Iris – I quattro del Texas, due uomini d’affari avversari devono unire le forze per proteggere una ingente somma di denaro da un fuorilegge che vuole appropriarsene.

Premium Cinema – Final Destination, Non bisogna sfidare la morte: questo l’insegnamento per Alex, in partenza per Parigi con la scuola dopo aver avuto un terribile presagio di incidente aereo.

Altre emittenti

La7 – In Onda, i programma di approfondimento dal lunedì al sabato alle 20.30 condotto da David Parenzo e Luca Telese

Tv8 – Amore in safari, Kira Slater (Lacey Chabert) eredita una splendida tenuta in Sud Africa e deve decidere se venderla, e continuare con la sua vita, o tenerla, lasciando Chicago e le sue sicurezze per un’avventura che potrebbe portarla molto lontano. Un soggiorno nella riserva basterà ad aprirle gli occhi e farle capire ciò che il suo cuore più desidera.

Nove – Occhio alla penna, Il marine John Triton torna a casa dall’Iraq e scopre che sua moglie è stata rapita dalla banda di un ladro di gioielli. Il soldato, sconvolto ma disposto a tutto pur di ritrovarla, deve usare tutta le sue abilità militari per salvare la moglie dallo spietato rapitore.

Sky Cinema 1 – Hellboy, David Harbour e Milla Jovovich nel reboot della saga tratta dai fumetti di Mike Mignola. Hellboy, il detective del BPRD, l’agenzia che difende l’umanità dalle forze occulte del male, deve affrontare Nimue, una strega assetata di sangue tornata in vita per scatenare l’apocalisse.

Fox – Grey’s Anatomy, Meredith, Richard e Alex affrontano le conseguenze della denuncia per frode fatta dalla Bailey. Tom intanto ottiene nuove responsabilità all’ospedale.

(Nella foto Lo show dei record)