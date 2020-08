Ascolti 2 agosto: dati Auditel in ritardo

E’ prevista intorno alle 12 la pubblicazione dei dati Auditel di domenica 2 agosto. L’istituto di rilevazione delle audience può, in questo periodo di bassa conflittualità commerciale e calo della penetrazione ottemperare ad una serie di verifiche tecniche e oggi, in particolare, sarebbe in via di finalizzazione un aggiornamento universi.