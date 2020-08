Stasera in Tv: I programmi di lunedì 3 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Il giovane Montalbano, ora Montalbano si sente rinato: ha recuperato il suo rapporto con Livia e per dare una svolta alla sua vita chiede il tra sferimento a Genova. La notizia trapela all’interno del commissariato, e le conseguenze si possono immaginare: Catarella vorrebbe seguirlo a Genova, il giovane Fazio se ne risente e Augello non ci sta a perdere un amico come Salvo. Ma l’impegno di tutti è per risolvere il caso della scomparsa di una giovane barista, Pamela, con una vita sessuale molto libera. Sarà stato uno dei suoi amanti? Un altro caso impegna Montalbano: i furti nelle case di Vigata. Il ladro però non ruba mai più di poche decine di migliaia di lire. Un ladro onesto, che prende solo il necessario per vivere..

Rai 2 – Hawaii Five-0, Steve McGarrett, un decorato tenente comandante dei Navy SEAL, ritorna a Honolulu, sua città natale, per investigare sulla morte del padre, ucciso da una banda di criminali che McGarrett conosce molto bene. In quest’occasione viene convinto dal governatore delle Hawaii a formare una speciale task force della State Police.

Rai 3 – Bodyguard, un eroico veterano di guerra lavora come agente per il Metropolitan Police Service di Londra. Quando viene incaricato di proteggere l’ambizioso e potente politico, si ritrova combattuto tra il dovere e le convinzioni.

Rai Movie – Bandolero!, inseguiti dallo sceriffo July Johnson, i due fratelli fuorilegge Mace e Dee Bishop fuggono in Messico insieme a un’avvenente vedova. Riusciranno a farla franca?

Mediaset

Rete 4 – Quarta Repubblica, il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Il pesce innamorato, Arturo scrive da sempre racconti per bambini. L’incontro con la figlia di un noto editore darà una svolta alla sua vita.

Italia 1 – Vodafone Battiti Live, gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell’estate italiana

Premium Cinema – Hunger Games, primo capitolo della trilogia ispirata all’omonimo romanzo. Si combatte in un reality-massacro dove uno solo sopravvivera’.

Iris – Howard e il destino del mondo, Howard, giovane papero proveniente da un remoto pianeta, viene catapultato a Cleveland, dove conosce una star punk e cerca di salvare la Terra.

Altre emittenti

La7 – Eden – Un pianeta da salvare, in giro per il mondo alla scoperta della meravigliosa varietà di vegetazione, clima e paesaggi che offre la Terra. Un ecosistema complesso e tuttavia minacciato dall’intervento dell’uomo, sempre più letale per il pianeta.

Tv8 – L’immortale, Marsiglia. Charly Matteï ha voltato pagina. Lasciatosi alle spalle un passato di violenza e crimini, da tre anni a questa parte, ha dedicato la sua vita all’amata moglie e ai suoi due figli. Ma, un mattino d’inverno, il passato torna a fargli visita, lasciandolo, moribondo, con 22 proiettili in corpo, nel parcheggio vicino al porto vecchio. Contro ogni previsione l’uomo sopravvive…

Nove – Cambia la tua vita con un click, Michael Newman è un architetto. Sposato con la dolce e bella Donna (Kate Beckinsale), padre di due figli, Ben e Samantha, Michael, come la maggior parte dei padri di famiglia, si divide come può tra lavoro e famiglia. Ma, complice una promozione che pare un miraggio, il lavoro finisce per occupare la maggior parte del suo tempo. Una sera, stressato e frustrato, Michael entra alla “Bed, Bath & Beyond” per comprare un telecomando. Qui incontra l’eccentrico Morty (Christopher Walken) che gli consegna la sua nuova, incredibile, invenzione: un telecomando in grado non solo di cambiare canale, ma di controllare ogni istante della vita. Michael sperimenta subito l’infernale aggeggio, iniziando a muoversi all’interno della propria vita come in un video, mandando avanti, indietro e mettendo “in pausa”. Le cose all’inizio vanno alla grande e Michael sembra avere il totale controllo. Ma poi arriva l’immancabile imprevisto e da controllore Michael si ritrova controllato!

Sky Cinema 1 – Tutto il mio folle amore, Claudio Santamaria, Valeria Golino e Diego Abatantuono in un road movie di Gabriele Salvatores. Willi e’ un cantante girovago che si esibisce nelle discoteche e alle feste di matrimonio. Ha un figlio adolescente affetto da autismo ma che non ha mai conosciuto perche’ alla notizia della gravidanza decise di fuggire. Sedici anni dopo, Will si ricongiunge con il ragazzo, cresciuto con la madre Elena e il padre adottivo Mario, e lo porta con se’ in tour nei Balcani, dando vita a un’insoita e sorprendente avventura. Tratto da un romanzo di Fulvio Ervas.

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

