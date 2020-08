Ascolti Tv 1 agosto tutti i dati: Una storia da cantare(r) 1,7 milioni e 11,7%, La sai l’ultima?(r) 1,2 milioni e 8,9%. Tutti gli altri sotto 1 milione

Repliche e repliche sulle generaliste in una serata, quella di sabato 1 agosto, caratterizzata dalle partite dell’ultimo turno della Serie A sulla pay tv. Ha vinto Rai1, Canale 5 è calata sotto il 10% con la repliche con Ezio Greggio, il film di Rai2 ha battuto il cult di Rai3 ed il fantasy di Italia1. Ha convocato uno sparuto numero di fedeli la soap spagnola, mentre il film de La7 è arrivato in coda.

La graduatoria in prima serata

Su Rai1 la replica di Una Storia da Cantare, con Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri alla conduzione ha conseguito 1,767milioni di spettatori e l’11,7% di share.

Su Canale 5 la replica dello show dei barzellettieri, La Sai l’Ultima?, con Ezio Greggio alla conduzione, ha conquistato 1,275 milioni di spettatori e l’8,9% di share.

Su Rai2 il film Lei è la mia Pazzia ha avuto 988mila spettatori ed il 6,1%.

Su Rai3 il cult western Per qualche dollaro in più ha totalizzato 973mila spettatori ed il 6,5%.

Su Italia 1 il family animation L’Era Glaciale 4 – Continenti alla deriva ha raccolto 881mila spettatori ed il 5,7%.

Su Rete4 la sopa spagnola Una Vita ha fatto registrare 849mila spettatori con il 5,9% di share.

Su La7 la pellicola Sindrome Cinese ha convinto 387mila spettatori con uno share del 2,6%.

In access. Su Rai1 Techetechetè al 15,6% con 2,495 milioni di spettatori. Su Canale 5 Paperissima Sprint al 13,3% con 2,122 milioni di spettatori. Su Rai3 Una Mattina d’Agosto al 3,6% con 575mila spettatori. Su Italia1 CSI al 4,8% con 767mila spettatori. Su Rete4 Stasera Italia Weekend 955mila spettatori con il 6,3% nella prima parte e 1,2 milioni e 7,4% nella seconda. Su La7 In Onda 581mila spettatori e 3,6%.

In preserale Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 1,942 milioni di spettatori ed il 18,3%, mentre Reazione a Catena 3,052milioni di spettatori ed il 24.3%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti a 955mila spettatori con il 9,3% di share e The Wall a 1,515milioni con il 12,4% di share. Su Rai2 Dribbling 322mila spettatori e 2,8% e NCIS Los Angeles 635mila e 4,6%. Su TV8 le prove del Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna a Silversttone hanno raccolto 565mila spettatori con il 5%.