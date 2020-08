Stasera in Tv: cosa vedere domenica 2 agosto 2020

Su Rai 1 “Non dirlo al mio capo”, su Rai 2 “Hawaii Five-0”, su Rai 3 “A raccontare comincia tu”, su Rete 4 “Forrest Gump”, su Canale 5 “Fiore del deserto”, Su Italia 1 “Prince of Persia: le sabbie del tempo”, su La7 “Tut – Il destino di un faraone”, su Tv8 “Gomorra – La serie”, su Nove “Porgi l’altra guancia”, su Sky Cinema “Spider-Man: Far from Home”, su Fox “Homeland”, su Premium Cinema “Act of Valor”, su Iris “Mission to Mars”, su Rai Movie “Da zero a dieci”.

I programmi di stasera in tv di domenica 2 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Non dirlo al mio capo, Lisa è diventata socia dello studio Vinci, ma Enrico spera che non superi l’esame d’avvocato per rendere nullo l’accordo stipulato tra loro e riprendersi le quote che le aveva ceduto. Nel frattempo, Massimo Altieri, giovane avvocato rampante, cerca di intentare una causa allo studio mettendo Lisa ed Enrico davanti a una enorme richiesta di danni.

Rai 2 – Hawaii Five-0, Steve McGarrett, un decorato tenente comandante dei Navy SEAL, ritorna a Honolulu, sua città natale, per investigare sulla morte del padre, ucciso da una banda di criminali che McGarrett conosce molto bene. In quest’occasione viene convinto dal governatore delle Hawaii a formare una speciale task force della State Police.

Rai 3 – A raccontare comincia tu, Raffaella Carrà incontra un “gigante” dei nostri tempi, Riccardo Muti. Un’intervista in punta di piedi, emozionante e di grande complicità, nel corso della quale i telespettatori potranno scoprire il Maestro lontano dalle luci abbaglianti della ribalta, nell’intimità di un luogo a lui caro, la sua casa a Ravenna, raccontarsi senza filtri alle telecamere e a Raffaella.

Rai Movie – Da zero a dieci, nell’estate del 2000, a vent’anni dalla strage di Bologna, quattro amici passano un weekend a Rimini per ricordare un compagno vittima del tragico attentato. Candidatura ai Nastri d’Argento 2002.

Mediaset

Rete 4 – Forrest Gump, pluripremiato film di R. Zemeckis. Il Premio Oscar Tom Hanks è Forrest Gump; il racconto della sua vita è il resoconto di trent’anni di storia degli Stati Uniti.

Canale 5 – Fiore del deserto, la vera storia di una ragazza somala in fuga da un passato oscuro, per rifiorire come donna e come essere umano.

Italia 1 – Prince of persia: Le sabbie del tempo, basato sull’omonimo videogioco, con J. Gyllenhaal. Il principe Dastan e la principessa Tamina partono per recuperare la Sabbia del Tempo, nelle mani del malvagio Nizam.

Iris – Mission to Mars, iretto da Brian De Palma, con Gary Sinise e Tim Robbins. L’avventura di tre astronauti durante una missione sul Pianeta Rosso.

Premium Cinema – Act of Valor, Cronaca romanzata di un’autentica operazione portata a termine dai Navy Seals: la scoperta di un complotto terroristico contro gli Stati Uniti.

Altre emittenti

La7 – Tut – Il destino di un faraone, la miniserie racconta per la prima volta in televisione la storia dell’eterno faraone Tutankhamon, dall’infanzia alle dure prove che ha dovuto superare per affermarsi quale regnante d’Egitto.

Tv8 – Gomorra – La serie, il progetto televisivo parte da una storia del tutto originale, un monumentale arco narrativo che racconta il destino di due grandi famiglie. L’affresco di una realtà nella quale i valori seguono spesso logiche perverse, dettate dall’istinto di sopravvivenza. Non solo logiche criminali, nella serie trovano spazio anche le dinamiche e i legami familiari tipici della grande saga televisiva. Una struttura narrativa da lunga serialità, che iscrive idealmente Gomorra – La Serie nel novero dei grandi racconti contemporanei. Da un lato, un potente clan e i complessi meccanismi che regolano la gestione e il mantenimento di un impero camorristico, partendo dall’ordinario esercizio del potere, passando per l’ideazione di nuove strategie di ampliamento, fino ad arrivare alla guerra armata, strumento ultimo di affermazione. Dall’altro figure grandi e piccole che la Camorra la combattono e che, con gesti che vanno dall’eroismo quotidiano all’affermazione della legalità, lavorano incessantemente per contrastare e smontare un “Sistema” che è solo foriero di morte.

Nove – Porgi l’altra guancia, XVIII secolo. Un missionario e un finto sacerdote ex galeotto aiutano gli abitanti di un’isola dei Caraibi a difendersi dalle prepotenze di un signorotto locale. Avventura, comicità e scazzottate nell’inconfondibile stile della coppia Bud Spencer e Terence Hill.

Fox – Homeland, stagione conclusiva per la spy story vincitrice di 5 Golden Globe e 8 Emmy. Carrie è in ospedale e cerca di riprendersi dopo i drammatici eventi occorsi in Russia.

Sky Cinema 1 – Spider-Man: Far from Home, Tom Holland è il supereroe Marvel in un fanta-action con Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson e Zendaya. In vacanza in Europa, Peter Parker deve rispondere all’appello di Nick Fury e indossare i panni dell’Uomo Ragno per aiutare Quentin Beck, un eroe giunto da una Terra parallela, a sventare la minaccia degli Elementali.

(Nella foto Spider-Man: Far from home)