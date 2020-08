Stasera in Tv: cosa vedere sabato 1 agosto 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 1 agosto 2020

RAI

Rai 1 – Una storia da cantare, la prima puntata di Una storia da cantare si apre con l’omaggio a Fabrizio De André. Del noto cantautore saranno analizzati e affrontati tutti gli aspetti caratteristici della sua arte. In particolare il forte legame che lo univa alla sua città Genova. Di questi aspetti e di altri ancora ne parlano per

Rai 2 – Lei è la mia pazzia., una giornata idilliaca al mare si trasforma improvvisamente in un incubo quando Alison e suo fratello Kevin vengono salva ti dall’attacco di uno squalo da Daniel, un ragazzo dalla personalità misteriosa.

Rai 3 – Una mattina d’agosto, uno speciale di Rai3 dedicato all’attentato terroristico del 2 agosto 1980. Dalla stazione di Bologna, teatro della strage più drammatica del nostro dopoguerra, lo speciale ripercorre le storie delle vittime, la lunga vicenda giudiziaria, la scoperta di uno stato nello stato che ha condizionato il nostro recente passato e la grande risposta democratica della città e del Paese. Ospiti, testimonianze, le terribili immagini di repertorio e il racconto di Franco Di Mare per realizzare quello che, da quarant’anni, è l’impegno che si rinnova ogni 2 agosto e cioè: “non dimenticare”.

Rai Movie – Joy, la vera storia di Joy Mangano, imprenditrice statunitense che nonostante mille difficoltà riesce a diventare personaggio di successo e celebrità televisiva. Golden Globe 2016 a Jennifer Lawrence.

MEDIASET

Rete 4 – Una vita, una storia di contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano, che confluiscono in un unico spazio: Acacias 38, un maestoso edificio situato in un quartiere borghese di una grande città spagnola. L’amore, la passione, la gelosia, la vendetta, l’odio e la gioia: questi ingredienti faranno parte delle vicende che coinvolgeranno i personaggi. Con la firma dell’amata autrice de “Il Segreto”, Aurora Guerra.

Canale 5 – La sai l’ultima?, in ogni puntata si sfideranno tre squadre composte da cinque concorrenti ciascuna e capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla.

Italia 1 – I Goonies, un cult del genere avventura per ragazzi. Un gruppo di ragazzini scopre un’antica mappa scritta da un leggendario pirata e parte alla ricerca del tesoro.

Premium Cinema – Jurassic World, quarto capitolo della saga di Jurassic Park: usando il DNA di vari animali, i genetisti hanno creato un nuovo dinosauro spaventoso.

Iris – Basic Instinct 2, Sequel del film con Sharon Stone che ha lanciato il personaggio della scrittrice Catherine Tramell. La donna è accusata di un omicidio.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Sindrome Cinese, una giornalista di cronaca mondana, Kimberly Wells, è testimone di un pericoloso incidente all’interno della centrale termonucleare di Ventana, insieme a Richard, il suo abituale operatore.

Tv8 – Balla coi lupi, Stati Uniti, 1863. Durante la Guerra di Secessione, il tenente John J. Dunbar favorisce, accidentalmente in realtà, un’importante vittoria delle truppe dell’Unione. In premio riceve il cavallo Sisko e l’autorizzazione a scegliere la sua prossima destinazione. Dumbar chiede di essere mandato nel selvaggio Dakota, al confine con il territorio Sioux. Qui il suo primo contatto “umano” è con un lupo, che Dumbar chiama “Due calzini”. Successivamente l’uomo entrerà in contatto con una tribù indiana. Lentamente, al sospetto si sostituisce il rispetto e per Dumbar ha inizio una nuova vita. Ma la guerra incombe…

Nove – Il giorno del giudizio, la più importante operazione antimafia in Campania negli ultimi 10 anni, raccontata da chi l’ha condotta in prima persona: Catello Maresca. La storia di una caccia che ha portato all’arresto del latitante Michele Zagaria, boss del clan dei Casalesi.

Sky Cinema 1 – Pinocchio, Matteo Garrone rilegge il romanzo di Collodi con Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto e Gigi Proietti nei panni di Mangiafuoco. Un burattino di legno prende vita e si avventura in un mondo popolato da personaggi fantasiosi, sognando di diventare un bambino come gli altri.

Fox – Grey’s Anatomy, Meredith, Richard e Alex affrontano le conseguenze della denuncia per frode fatta dalla Bailey. Tom intanto ottiene nuove responsabilita’ all’ospedale.

(Nella foto Pinocchio)