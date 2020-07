Ascolti tv 30 luglio digital e pay: Api assassine fa vincere Tv8. Volpe sale all’1,3%

Senza il calcio della serie A, ma con Temptation Island che si aggiudica quasi un terzo del pubblico, meno spazio per le opzioni alternative. Tra le native digitali free in prime time: su Tv8 il film Api assassine 380mila e 2,1%. Su Rai Movie Shaft 342mila e 1,8%. Su La5 L’Amore nella terra dei contrasti 338mila spettatori con l’1,8%.

Ascolti news SkyTg24: 107mila e 0,8% alle 13

Con il calcio a riposo sulla pay, prima dell’ultimo turno, decisivo solo per la lotta alla salvezza, giovedì 30 luglio hanno fatto meglio di tutte le due generaliste e, in particolare, il docureality di Canale5, Temptation Island, capace di superare il 40% di share dopo mezzanotte.

Sulla pay, in tema news, l’edizione più vista di SkyTg24 è stata quella delle 13.00: 107mila spettatori e 0,8% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8 su RaiMovie

In prima serata su Tv8 il film Api assassine con Klaus J. Behrendt, Janin Ullmann, Stephan Luca, Rolf Kanies, Sonja Kirchberger, Paula Schramm, Patrick von Blume, Peter Benedict, Daniela Eck, ha registrato 380mila spettatori e 2,1%. Su Rai Movie Shaft 342mila e 1,8%. su La5 L’Amore nella terra dei contrasti è stata la scelta di 338mila spettatori con l’1,8% di share. Su Nove Under Suspicion ha avuto 293mila spettatori e 1,7%. Su Iris Defiance a 279mila spettatori con 1,63%. Su Real Time Vite al limite a 270mila e 1,43%. Sul 20 Payback – La rivincita di Porter è stato visto da 231mila spettatori con l’1,2%. Su Top Crime Law & Order – Unità Speciale 207mila spettatori e l’1,1%. Su Rai4 Il principio del piacere a 194mila spettatori con 1,1%. Su RaiPremium Come l’America a 167mila e 1%.

In access su Rai4 Criminal Minds a 466mila spettatori con il 2,5%, su Tv8 4 Ristoranti a 385mila spettatori con 2,1% di share. Su Nove Little Big Italy 328mila spettatori con 1,8%.

Nel preserale su Tv8 4 Ristoranti a 243mila e 1,6%. Sul Nove Ce l’avevo quasi Fatta piace a 92mila spettatori e 0,6%.

Al pomeriggio su Tv8 Frammenti di follia 305mila spettatori e il 2,6%, Un fidanzato da manuale 273mila spettatori e il 3%; Vite da Copertina 141mila spettatori con 1,6%.

Al mattino su Rai YoYo alle 09.27 Masha e Orso a 229mila e 5%. Su TV8 Ogni Mattina 114mila spettatori e 1,3%.

In seconda serata su Tv8 Gomorra-La Serie 209mila e 2,7%. Su Nove Amazzonia Criminale 144mila spettatori e 1,5% e 133mila e 2,8%. Su Rai4 Drowning Ghost – Oscure presenze 112mila spettatori e 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un frame di Api assassine)