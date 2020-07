Ascolti tv analisi 30 luglio: meno corna più share per Bisciglia post covid. Rete4 ‘tradisce’ Salvini

Temptation Island fa il record di share (41,2%) alle 24.10 con la coppia formata da Elia e Delle Piane, dopo avere toccato quasi 4,7 milioni con il falò ‘positivo’ di Andrea e Anna a cavallo delle 22.30. Doppiato il film di Rai1. Nella giornata dell’autorizzazione del Senato al processo al segretario leghista che tanti picchi di ascolto le ha portato in dote, la rete sovranista del Biscione non fa speciali e manda la replica dei Legnanesi.

Ascolti Tv, dinamiche: Filippo Bisciglia al top di ascolti con il falò di Andrea e Anna; oltre il 41% con Antonella Elia, che prima riaccoglie e poi di nuovo ‘rimanda’ in punizione Pietro Delle Piane

In prima e seconda serata il docureality stronca la commedia all’ennesimo passaggio

Profumo di infedeltà, corna eventuali o leggere, ‘remote’ o ‘light betrayal’, ad inglesizzare il concetto. Sono sembrati tradimenti virtuali, ‘telefonati’ come certi tiri senza forza ai portieri, quelli della prima edizione in era covid di Temptation Island. Che alla fine porta a casa un bilancio di tre coppie semi scoppiate, ma con i contatti che sono rimasti aperti anche tra chi si è separato, a partire dalla mitica Antonella Elia ed il ‘suo’ Pietro delle Piane. L’ultima puntata, che in pratica ha mischiato i contenuti che l’anno scorso erano distribuiti su due appuntamenti (ultimi falò e bilancio un mese dopo), ha riscosso oltre 4 milioni di spettatori ed il 28% di share. Il picco di ascolti è arrivato alle 22.39, con la pace a sorpresa tra Anna e Andrea a quasi 4,7 milioni di spettatori; mentre il picco di share (41,2%, con ancora quasi 4 milioni al teleschermo) alle 24.10 con Antonella e Pietro, coppia simbolo di questa edizione softcore del docureality cinico.

Dall’altra parte della barricata la concorrenza è stata onesta. Era una commedia con Raoul Bova e Paola Cortellesi, Scusate se esisto (arrivati a dignitosa distanza con 2,1 milioni e 11,7% su Rai1) ad affrontare il docureality cinico, ieri sera in tv, giovedì 30 luglio.

Tutte le altre reti sono rimaste sotto quota un milione. Appaiate hanno corso Italia1 e Rai2. Il film di Italia 1, Io Robot, ha totalizzato 970mila spettatori e 5,7%. Sulla seconda rete, invece, i telefilm sono rimasti sotto andati in crescendo: Hawaii Five-0 ha ottenuto 957mila spettatori ed il 4,9%, Ncis New Orleans 995mila spettatori e 5,4%.

L’autorizzazione a procedere a Matteo Salvini decisa dal voto del Senato? In ferie i propri programmi di approfondimento, ha rinunciato a raccontarla in prima serata con uno speciale la rete sovranista del Biscione, che oramai per numero di presenze on air – tra le altre cose – pare prediligere sempre di più Giorgia Meloni. Ha presidiato il tema In Onda Focus, con Luca Telese e David Parenzo palesemente dispiaciuti di dovere dare meno spazio alla propria sitcom con Lucia Azzolina, alternativa più croccante e giovanile a quella Corona/Berlinguer della terza rete. Con la ministra dell’istruzione e tanti altro ospiti il prolungamento della trasmissione de La7 ha riscosso 794mila spettatori ed il 4,5%, battendo la concorrenza di Rete4 (I Legnanesi 613mila spettatori e 3,7%) e Rai3 (In Arte Ornella Vanoni 611mila spettatori ed il 3,3%).

Le altre partite della giornata

In access questi gli equilibri tra le ammiraglie: Su Rai1 Techetechete 3,2 milioni di spettatori con il 17%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3 milioni di spettatori con uno share del 16,1%.

Più accesa la partita dei talk tra Rete4 e La7. Stasera Italia con Danilo Toninelli, Giovanni Tria, Davide Faraone, Riccardo Molinari, Tommaso Labate, Alessandro Giuli ospiti di Veronica Gentili ha ottenuto 1,038 milioni di spettatori e il 5,8% e poi 1,2 milioni e il 6,3%.

In Onda con Elly Schelin, Pietro Senaldi, Carlo Calenda da Parenzo/Telese ha avuto 1,059 milioni di spettatori e il 5,7%. Su Rai2 Tg2 Post con Nicola Fratoianni, Giulio Tremonti e Maurizio Gasparri tra gli ospiti di Luca Salerno, ha raccolto 787mila spettatori e il 4,1% di share.

Per le news delle 20.00 questo il bilancio. Per il Tg1 3,674 milioni e 22,4%; per il Tg5 3,1 milioni e 18,7%; per il TgLa7 802mila e 4,8%.

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a catena ha ottenuto 2,049 milioni di spettatori ed il 19,5% e 3,258 milioni di spettatori ed il 24%. Su Canale 5 The Wall ha raccolto 1,072 milioni spettatori ed 10,6%, Avanti un Altro 1,775 milioni di spettatori ed il 13,6%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 15,4% di share e C’è tempo per 13,4% di share. Su Rai3 Agorà 6,9%, Mi Manda Rai3 Estate 4,7%. Su La7 Omnibus 3,5%, Coffee Break 3,6%.

A mezzodì su Rai1 Don Matteo 13% e 14,1%. Su Canale 5 Forum 13,6%. Su Rai3 Tutta Salute 6,2%, Quante Storie 6,4% e 4,3%. Su La7 L’Aria che Tira fa 4,8% nella prima parte, 3,7% nella seconda parte. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto l’8%.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 11,2% e Il Paradiso delle Signore 10,6%; La Vita in Diretta Estate al 13,2%. Su Canale5 Beautiful 16,1%, Una Vita 17,5%, Daydreamer 20,6%, Il Segreto 15,3%, Rosamunde Pilcher 11,4%. Su Rai 2 Resta a casa e vinci 2,5%, L’Italia che Fa 1,3%. Su Rai3 Geo magazine a 7,4% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum al 5,6%.

In seconda serata su Rai1 Essere Franca al 5,3% di share. Su Canale 5 TG5 Notte al 16,4% dopo Temptation Island.

