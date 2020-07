Nasce la divisione Rai per il sociale

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: una nuova divisione istituita in viale Mazzini, guidata da Giovanni Parapini, che si occuperà di organizzare campagne di sensibilizzazione e contenuti a tema per i programmi delle varie reti.

Il Fatto Quotidiano, pagina 14, di Gi. Ros.

Una nuova direzione in Rai, questa volta a costo zero, perché coinvolgerà persone che fanno già parte del l’azienda. Si tratta della direzione Rai per il Sociale, istituita ieri dal Cda, che ha pure nominato Andrea Vianello alla direzione di Rainews24. La nuova struttura si occuperà di gestire e coordinare tutte le attività Rai nel campo di coesione sociale, terzo settore, ambiente, diritti, tutela delle diversità e disabilità. Da un lato organizzando campagne di sensibilizzazione, dall’altro proponendo contenuti a reti e testate su questi temi. A dirigere il nuovo organismo sarà probabilmente Giovanni Parapini, ex capo della comunicazione, che già dallo scorso aprile è il coordinatore del tavolo sociale istituito dall’ad Fabrizio Salini.

(Nella foto Giovanni Parapini)